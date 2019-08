ONE PIECE: il campione francese di MMA Charriere omaggia la serie sul ring

La serie di ONE PIECE raggiunge anche i tornei di MMA: infatti Morgan Charriere ha reso pubblica la sua passione per l'equipaggio di Luffy in uno dei suoi ultimi match. Vediamo insieme i dettagli.

A volte ci si può dimenticare di quanto ONE PIECE sia riuscito ad influenzare il mondo, anche in arti differenti. La popolarità incredibile del franchise ha visto la sua celebrazione in un'arena del tutto nuova: quella della MMA, Mixed Martial Arts. Mentre Luffy se la caverebbe tranquillamente in combattimento, grazie alle abilità derivanti dal frutto Gomu Gomu, un lottatore, Morgan Charriere, ha mostrato il suo affetto nei confronti della serie sventolando la bandiera dei Mugiwara prima di salire sul ring.

L'utente BritishSkyPirate ha condiviso l'immagine che mostra chiaramente la fierezza con cui Charriere ha voluto omaggiare la serie, e al tempo stesso unire due delle sue più grandi passioni. I record di Morgan sicuramente portano altra gloria al brand di ONE PIECE, dato che con 14 vittorie, 8 sconfitte e 1 pareggio ha una carriera di tutto rispetto.

L'artista marziale aveva già mostrato in passato di essere legato al mondo di ONE PIECE, infatti, aveva scelto come nickname proprio il nome di Luffy. Charriere ha cominciato la sua carriera a 17 anni, vincendo un match che lo ha reso un campione di Muy Thai all'interno della Federazione Francese. Siamo sicuri che in futuro omaggerà in altri modi l'opera di Oda.

Lo stesso ONE PIECE è pieno di scontri a mani nude, soprattutto quelli che vedono come protagonista Luffy, pronto a distruggere i suoi nemici a suon di Jet Pistol e delle sue numerose mosse. Nonostante i suoi poteri siano cambiati, ed evoluti, nel corso della storia, il capitano dei Mugiwara non troverebbe difficoltà in un torneo, magari non simile ai nostri, che peccano dell'assenza di capacità speciali derivanti dai frutti del diavolo.

Ricordiamo che ONE PIECE ha da poco compiuto 22 anni di pubblicazione, e che tra pochi giorni sarà pubblicata la nuova pellicola dal nome ONE PIECE: Stampede