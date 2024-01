ONE PIECE, le capacità di Sanji sono ancora troppo sottovalutate?

Nella gerarchia al comando dei Mugiwara di ONE PIECE abbiamo visto come attualmente il Vice Comandante di Rufy sia Zoro, e non Sanji. Tra i due, lo spadaccino è riuscito a fare un notevole balzo in avanti sconfiggendo avversari fortissimi e padroneggiando l'Haki del Re Conquistatore. Di contro, Sanji è spesso sottovalutato dal fandom di ONE PIECE.

Fate attenzione. Nel corso della lettura potreste incappare in alcuni spoiler. Non proseguite se non siete al pari con la lettura del manga.

La formazione dei Mugiwara in battaglia è ormai chiarissima. Rufy si occupa degli elementi più forti, come capitani o figure di spicco della Marina, mentre Zoro si occupa dei loro secondi. Ciò è più evidente a Wano ed Egghead, dove Rufy combatte Kaido e Kizaru e Zoro sfida invece King e Lucci. A Sanji restano invece gli "scarti".

Il gap di forza tra Zoro e Sanji in ONE PIECE al momento esiste, ma non è così marcato come molti potrebbero credere. Sebbene sia vero che lo spadaccino abbia ormai padroneggiato l'Haki e una spada legata a doppio filo con l'Ambizione, sottovalutare il cuoco è un grave errore.

La vera forza di Sanji è ancora sopita e presto, forse, avremo occasione di vederla scatenare. Durante lo scontro con Queen a Wano, Sanji ha risvegliato dei poteri incredibili dovuti alle modifiche genetiche e agli esperimenti compiuti da suo padre Vinsmoke Judge. Sanji non ha più bisogno della Raid Suit del Germa 66, poiché ormai possiede un esoscheletro che gli permette di resistere alla maggior parte dei colpi ricevuti e a un fattore di rigenerazione incredibilmente elevato. Non dimentichiamoci poi che i colpi di Sanji non sono semplici calci. Egli è in grado di divampare fiamme e fulmini sulla sua gamba ed è inoltre uno dei combattenti più rapidi dell'intera serie.

Sarà proprio a Egghead che Sanji avrà modo di farsi valere. Con Rufy ancora fuori dai giochi e Zoro impegnato con Lucci, il cuoco dei Mugiwara molto probabilmente dovrà affrontare un Ammiraglio. In una battaglia tra i calci più forti, lo scontro tra Sanji e Kizaru sarebbe uno dei migliori di ONE PIECE e permetterebbe a Gamba Nera di affermarsi anche nel Nuovo Mondo.