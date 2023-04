ONE PIECE: Il capitano Kidd all'attacco nella figure di Violent Bear

La nuova generazione di pirati in ONE PIECE, a cui Eiichiro Oda è molto legato, sembra essere quella destinata a trovare il mitico tesoro di Gol D. Roger. Tra i personaggi più forti di questa epoca figura senza alcun dubbio Eustass Kidd, uno dei componenti della peggiore delle generazioni.

Dopo essere tornato al centro della scena nei precedenti capitoli, dopo l'epica battaglia a Wano, il futuro del Capitano dei Pirati di Kidd resta un mistero così come quello di Trafalgar D. Law. I due personaggi in questione, in effetti, sono insieme a Rufy i pirati più forti della nuova epoca e che hanno contribuito a mettere a soqquadro i precedenti equilibri di potere.

Non c'è da stupirsi se Violent Bear, nota azienda dedita alla realizzazione di modellini in scala, abbia voluto dedicare a Kidd un'epica statuetta. La figure in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è alta circa 35cm e ritrae Eustass mentre sta per sferrare un attacco col suo braccio robotico. La statuetta è già preordinabile al costo totale di 195 euro con la spedizione prevista non prima del terzo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, che ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.