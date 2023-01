ONE PIECE: quanti capitoli ha adattato l'anime di anno in anno?

Le trasposizioni televisive come quelle di ONE PIECE, longeve e che procedono regolarmente anche sul fronte cartaceo, sono le più complesse da curare. TOEI Animation sta lavorando al progetto da anni anche se nel tempo il numero di capitoli che lo studio ha adattato è di molto cambiato.

La Saga di Wano adatta all'incirca tra il 60 e il 70% di ciascun capitolo del manga omonimo di Eiichiro Oda, una formula che permette allo studio di non avvicinarsi ulteriormente all'opera principale dal momento che i due formati sono distanti da circa una quarantina di numeri.

Ad ogni modo, nel corso degli anni il lavoro di TOEI si è evoluto parallelamente all'avvicinarsi ai capitoli settimanali, motivo per cui le modalità di trasposizione sono cambiate. In calce alla notizia potete dare un'occhiata, ad esempio, ad un grafico realizzato da un fan circa il quantitativo di capitoli di ONE PIECE trasposti di anno in anno sin dal 1999. L'apice raggiunto nel 2000, con 79 capitoli adattati, non è mai più stato emulato e dal 2016 la media ha iniziato ad aggirarsi tra i 30 e i 40 numeri trasposti in un anno.

E a voi, invece, sta bene l'attuale ritmo con la quale sta procedendo TOEI Animation? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.