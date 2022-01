ONE PIECE: di quanti capitoli è attualmente distante l'anime dal manga?

Un adattamento televisivo come quello di ONE PIECE, longevo e da tempo sprovvisto di filler, è un'impresa ardua ma a cui TOEI Animation, con la Saga di Wano, sta rispondendo egregiamente. L'anime non è mai stato così costante in termini di qualità visiva, soprattutto considerando la distanza tra gli episodi e i capitoli del manga.

La lunghezza di ONE PIECE ha contribuito a rendere anche l'adattamento anime così longevo al punto tale che solo qualche settimana fa la produzione ha oltrepassato la soglia dei 1000 episodi. Da qualche anno, inoltre, anche TOEI Animation ha iniziato a lavorare alla Saga di Wano e la distanza che separa i due fronti, quello televisivo e cartaceo, è sempre più esigua.

La produzione, per evitare di avvicinarsi troppo alla serializzazione settimanale di Eiichiro Oda, che vi ricordiamo si interrompe con una pausa ogni 2-3 settimane, ha rallentato il ritmo di copertura ed attualmente ciascuna puntata adatta all'incirca il 60-70% di ogni singolo capitolo, a volte anche meno. Solo l'episodio 1006 recentemente andato in onda, ad esempio, ha coperto appena 10 tavole tra i capitoli 993 e 994. Attualmente, infatti, l'anime di ONE PIECE dista dal manga solo 43 capitoli, un numero piuttosto esiguo alla luce delle tempistiche di produzione. Non sappiamo come reagirà in futuro TOEI Animation, ovvero se sarà costretta più avanti a produrre degli episodi filler per guadagnare tempo, tuttavia il lavoro svolto dallo studio, alla luce di queste difficoltà, non può che restare impressionante.

E voi, invece, cosa ne pensate della distanza che separa l'anime dal manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.