ONE PIECE, quanti capitoli fa è stata citata Elbaf? Tuffo nel passato

Con gli ultimi avvenimenti del manga di ONE PIECE non possiamo che tornare indietro e vedere quanto tempo fa Eiichiro Oda aveva citato Erbaf, la terra dei giganti da cui provengono Dori e Brogi.

Partendo dal fatto che c'è sempre il dubbio se chiamarla Elbaf o Erbaf, la terra dei giganti è stata introdotta davvero parecchio tempo fa in ONE PIECE, più precisamente durante il capitolo 116, proprio intitolato "Grandissimo".

Siamo nel Volume 13, uscito in Giappone addirittura nel 2000, quando Usopp e Nami incontrano Dori e Brogi, i giganti che a Little Garden si danno battaglia in continuazione, finendo sempre per pareggiare.

È Brogi a citare per la prima volta Elbaf, la sua terra natale, dicendo che è lui il guerriero più forte di quel posto, terrorizzando Nami e Usopp a causa della sua stazza enorme (e per aver decapitato in un colpo un tirannosauro).

È poi Dori a parlare di Elbaf a Luffy, dicendogli che si trova sulla Rotta Maggiore, iniziando a spiegare alcune delle sue tradizioni (come quella dei combattimenti e di come regolamentino le dispute).

Eiichiro Oda quindi aveva citato Elbaf quasi 1000 capitoli prima del ritorno di Dori e Brogi in aiuto di Luffy, una lungimiranza ormai solita per l'autore. Tra l'altro, proprio il capitolo 1106 di ONE PIECE ha preannunciato la vittoria di uno dei due schieramenti?

E voi vi ricordavate il capitolo in cui si citava Elbaf? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo al perché Elbaf è destinata a diventare la saga simbolo di ONE PIECE.