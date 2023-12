ONE PIECE, quanti capitoli del manga adatta un episodio? Il dato preciso

L'amore per un brand iconico come One Piece è spesso senza confini. È questo il caso di utente di Reddit che si è impegnato nel calcolare in maniera estremamente precisa quanti capitoli di un manga sono presenti in ogni episodio della serie animata.

L'utente in questione, "u/qasuaI", ha dato conferma ad un sospetto che aleggiava da tempo nella community e che ora è diventato certezza: la velocità di adattamento del manga è incredibilmente lenta.

Se nelle prime saghe, come quella di "Orange Town", il ritmo era accettabile, con 2,8 capitoli animati a puntata, la situazione si è fatta sempre più insostenibile nel corso del tempo. E finanche l'Arco del Reverie, il più breve, è stato portato a termine in modo tutt'altro che sbrigativo.

Se ci spostiamo al segmento narrativo più recente, pur ricordando che l'Arco di Wano ha commosso Eiichiro Oda, il dato è inconfutabile: parliamo di 0,78 capitoli adattati per episodio.

Bisogna aggiungere poi, dal punto di vista del minutaggio complessivo dell'anime, anche circa 100 episodi filler che non portano avanti la storia e che rappresentano un semplice riempitivo, e a tal proposito ecco quali sono i 5 peggiori filler di ONE PIECE.

È anche vero che i filler sono in minor numero rispetto agli altri principali esponenti dei battle-shonen classici: Bleach ne conta 163 su 366 (45% del totale), mentre Naruto è occupato per il 41% da episodi originali.

Molti fan vorrebbero per One Piece lo stesso trattamento riservato a Dragon Ball Kai, una versione rivista, corretta e ammodernata di Dragon Ball Z. Purtroppo, per ora tutto tace e alla fanbase non resta che sperare in un nuovo annuncio alla fine dell'anime.