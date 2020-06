ONE PIECE: quanti capitoli del manga copre un episodio dell'anime?

Una delle più grandi difficoltà nel produrre un anime partendo da un materiale di partenza, che sia un manga o una light novel, è rispettare un certo grado di fedeltà pur senza dilungare eccessivamente la narrazione. Anche TOEI Animation ha dovuto sottostare alle medesime regole con ONE PIECE, anche a costo di enormi differenze.

Il conto alla rovescia verso l'attesissimo nuovo episodio di ONE PIECE, atteso da ormai diversi mesi, sta per scadere il prossimo 28 giugno, quando l'anime tornerà alla sua pubblicazione regolare. La ripresa della serie era ormai questione di tempo, in quanto già dalla fine di maggio i doppiatori erano tornati a lavoro in modo tale da riportare in avanti i tempi di produzione. Ebbene, l'attesa sta dunque per finire, vi suggeriamo quindi di continuare a seguirci per non perdervi l'uscita della nuova puntata.

Ad ogni modo, vi siete mai chiesti quanti capitoli del manga vengono adattati in ogni episodio dell'anime? La risposta è estremamente semplice: nemmeno uno.

Attualmente, infatti, l'adattamento animato si sta avvicinando pericolosamente alle vicende settimanali del manga di Eiichiro Oda, motivo per cui già da diversi anni TOEI Animation ha attuato una politica atta a dilungare il più possibile la narrazione, anche a costo di lunghi tempi morti. Per darvi un'idea della situazione, un fan, un certo GenGaara25, ha estrapolato il rateo di adattamento saga dopo saga in una tabella, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Come potete notare voi stessi, infatti, dalla saga dell'Arcipelago di Sabaody la velocità di trasposizione del manga è calata drasticamente tra alti e bassi, fino al minimo storico di 1 un capitolo ogni 2 episodi -durante l'arco di Reverie- all'attuale rateo di 0.7:1. Ciò, dunque, con un minimo di approssimazione, vuol dire che per ogni 2 episodi vengono trasposti ben due capitoli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.