ONE PIECE: il capitolo 1000 del manga esordirà solo nel 2021?

Eiichiro Oda ha pubblicato per 23 anni il suo manga ONE PIECE, non senza qualche pausa di tanto in tanto, aumentate in tempi recenti, ma in modo abbastanza costante. Questo ha permesso ai fan di rimanere sempre con una storia settimanale di cui discutere o riflettere, dati anche i tanti elementi che il maestro inserisce.

Con l'avvicinarsi del capitolo 1000 di ONE PIECE, le attese iniziano a diventare sempre più grandi. Infatti è noto che Oda non renda mai banali i capitoli con un multiplo di 100: nel 700 arrivò l'inizio dell'arco di Dressrosa, nell'800 la conclusione con tanto di creazione della grande flotta di Cappello di Paglia, nel 900 la fine dell'arco di Whole Cake Island. E allora cosa ci attenderà nel capitolo 1000?

Per saperlo dovremo aspettare ancora, e probabilmente tanto. Nonostante a livello teorico il capitolo 1000 di ONE PIECE potrebbe arrivare nel #48 di Weekly Shonen Jump, di fine ottobre, la realtà è ben diversa. Infatti il mangaka ha intensificato le sue pause per il Coronavirus e ciò porterà il tanto atteso capitolo a slittare al 2021 in modo certo. A seconda degli sviluppi dei prossimi mesi potremmo dover attendere anche 8 o 9 mesi prima di scoprirne i contenuti.

Voi cosa vi aspettate arriverà nel capitolo 1000 di ONE PIECE? Vi ricordiamo che domani invece uscirà su MangaPlus ONE PIECE 980.