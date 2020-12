ONE PIECE: il capitolo 1000 è alle porte, ecco l'ultima illustrazione del countdown

ONE PIECE è ormai prossimo a raggiungere l'incredibile traguardo dei 1000 capitoli pubblicati. Vediamo insieme l'ultimo disegno condiviso dallo staff del maestro Eiichiro Oda nell'attesa della prossima uscita.

Mentre imperversa la guerra ad Onigashima ed i lettori assistono ad un'importante rivelazione riguardante Kaido, uno dei quattro imperatori del mondo di ONE PIECE, l'interminabile storia di casa Shueisha è giunta al numero 999 ed è imminente la pubblicazione del capitolo a quattro cifre.

Durante le settimane passate lo staff del mangaka ha continuato a pubblicare svariate illustrazioni rappresentanti ognuna un membro del gruppo di protagonisti dell'opera, mettendo in piedi un vero e proprio countdown con cui i fan hanno avuto appuntamento ogni volta che veniva reso disponibile una nuova parte delle avventure dei loro amati pirati. L'ultima di queste immagini è finalmente stata condivisa e riusciamo così a vedere il primo membro della ciurma di Cappello di Paglia, ovvero il capitano stesso, Monkey D. Luffy.

Nel Tweet riportato al termine della news osserviamo il protagonista, così come appare in una delle prime storie narrate, affiancato al numero 1 per ricordare che il capitolo 1000 coinciderà con la prossima pubblicazione delle pagine del manga su Shonen Jump. A causa delle vacanze natalizie la rivista settimanale sarà però presto in pausa perciò il giorno atteso dagli appassionati di ONE PIECE giungerà all'inizio del 2021.

E voi? Siete in attesa del nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.