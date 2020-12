ONE PIECE: il capitolo 1000 sempre più vicino, ancora due numeri alla pubblicazione

Tra le pagine di ONE PIECE proseguono gli scontri tra samurai e pirati, nel frattempo l'attesa per il capitolo 1000 sta giungendo al termine. Vediamo insieme l'illustrazione del countdown dedicata a Zoro.

Continua il lungo viaggio dei protagonisti alla ricerca del tesoro che dà il nome alla saga scritta e disegnata dal maestro Eiichiro Oda. Nelle ultime pagine del manga abbiamo potuto osservare i numerosi scontri in atto che vedono la ciurma di Cappello di Paglia, ed i loro alleati, affrontare i temibili sottoposti dell'imperatore Kaido. In particolare il capitolo 998 di ONE PIECE ci ha presentato i poteri dei Frutti del Diavolo ingeriti dai Tobiroppo, attualmente cinque tra i guerrieri più forti al servizio dell'imperatore.

Con la nuova pubblicazione però non siamo solo in grado di scoprire gli ultimi eventi legati alla trama ma anche di avvicinarci ulteriormente al capitolo che segnerà un grande traguardo per l'opera, ovvero il numero 1000. Per questo importante evento lo staff dedito alla produzione del manga ha da tempo iniziato la diffusione di alcune immagini numerate mettendo in piedi un vero e proprio countdown. Queste illustrazioni ritraggono i protagonisti della serie ripercorrendo a ritroso l'ordine in cui ognuno di essi si è unito alla ciurma di Luffy. L'ultimo disegno condiviso era dedicato a Nami, la navigatrice del gruppo di protagonisti di ONE PIECE, ed ora è il turno dello spadaccino Roronoa Zoro.

Nel Tweet riportato al termine di questa news possiamo osservare l'ex cacciatore di taglie in una delle prime scene in cui venne presentato mentre si trovava legato ad un palo per ordine di un capitano di vascello della Marina. Sul lato destro dell'immagine notiamo il numero 2 ad indicare i capitoli mancanti al traguardo tanto atteso.

Cosa ne pensate di questa illustrazione? Anche voi siete in attesa di ONE PIECE 1000? Fatecelo sapere con un commento.