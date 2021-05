ONE PIECE: Nel capitolo 1013 scopriamo il destino di Zeus

Il capitolo 1013 di ONE PIECE ha sconvolto i numerosi lettori dell'opera di Eiichiro Oda, che sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure dei protagonisti guidati da Rufy e gli altri originali personaggi del manga.

Nelle pagine del nuovo capitolo di ONE PIECE abbiamo assistito allo scontro tra Big Mom contro Kid: come già annunciato, i due sono destinati a scontrarsi ancora, fino a decidere un vincitore. Nel frattempo abbiamo seguito anche le vicende di Zeus, nuvola che è stata creata proprio da Big Mom. Nei volumi precedenti è stata anche al servizio di Nami, che ha poi tradito per ricongiungersi proprio con uno dei quattro imperatori. Nel capitolo 1013, mentre Zeus si dirige verso Big Mom, ritrova Nami, a cui chiede scusa per il tradimento, non ricevendo però risposta. Raggiunta la sua padrona, Zeus trova altre nuvole: Big Mom infatti rivela di aver deciso di sostituirlo, ordinando a Hera di usarlo per diventare più forte.

A questo punto Zeus si scaglia contro Big Mom, mentre dichiara a Nami di essersi pentito del suo gesto e di volersi sacrificare per lei. Nami cerca di aiutare Zeus, ma la nuvola viene infine mangiata da Hera, che diventa così ancora più forte. Per concludere, ecco le reazioni dei fan di ONE PIECE alla morte di un altro personaggio del manga.