ONE PIECE, il capitolo 1024 rinviato di una settimana? Ecco cosa sappiamo

Ci stiamo lentamente avvicinando agli ultimi sviluppi della Saga di Wano, un arco narrativo lungo e ricco di colpi di scena fondamentali per il proseguo della trama di ONE PIECE. Attualmente, i i Mugiwara stanno combattendo senza sosta e adesso è il turno delle ali del Re dei Pirati scendere in campo.

Si preannuncia uno scontro epocale quello tra le due calamità contro Sanji e Zoro, il tutto mentre Rufy si prepara a tornare sul campo di battaglia al fianco di Momonosuke ora che è diventato un dragone gigantesco. Il terzo round tra Cappello di Paglia e l'Imperatore Kaido è atteso nei prossimi capitoli, anche se il prossimo potrebbe slittare di una settimana.

Nonostante non ci sia stata alcuna comunicazione all'interno del capitolo 1023, il portale Manga Plus ha riportato che il prossimo numero uscirà il 12 settembre anziché il 5 con quella che sembra essere dunque una pausa improvvisa di ONE PIECE. Non è la prima volta che uno slittamento viene riportato su Manga Plus, tuttavia, sia VIZ Media che l'app di Shueisha continuano a definire il 5 settembre come la data d'uscita del capitolo 1024 di ONE PIECE. A sedare gli interrogativi è stato l'insider Yonkou Production che ha spiegato come non ci sia alcuna pausa prevista per il manga.

Si tratta dunque solo di un errore? Non ci resta che attendere un ulteriore aggiornamento del portale o, in caso di un reale rinvio, degli altri canali ufficiali di Shueisha.