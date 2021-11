ONE PIECE, il capitolo 1030 cita un famoso racconto della letteratura giapponese

Sia il titolo dell'ultimo capitolo "Echoing the impermanence of all things" (L'eco dell'impermanenza di tutte le cose) sia la frase di Orochi "All who put on airs will be brought low" (Pagherete la vostra arroganza a caro prezzo) sono citazioni di "The Tale of the Heike", famosa opera della letteratura giapponese, scritta più di 700 anni fa.

È uno dei più importanti gunki monogatari - racconti di guerra - insieme allo Heiji monogatari e lo Hōgen monogatari. Lo Heike monogatari è basato sugli scontri avvenuti durante il periodo Kamakura fra i potenti clan Taira e Minamoto. In particolare fa riferimento alla Guerra Genpei, combattuta tra il 1180 e il 1185, che vide la definitiva rovina dei Taira. È incentrato sulla figura di Taira no Kiyomori, generale dei Taira, ma è narrato dal punto di vista dei Minamoto. Kiyomori è descritto infatti come un condottiero crudele e sanguinario.



Quest'anno sembra che l'interesse della cultura anime e manga si stia concentrando su Heike monogatari. Infatti, l'ultimo capitolo di ONE PIECE non è l'unico che pone l'attenzione su questo famoso racconto. La regista Naoko Yamada, volto noto nel settore per il suo storico contributo al tanto amato Studio Kyoto Animation, è di recente tornata alla direzione di un nuovo anime originale intitolato Heike Monogatari .

Ma non solo lei, anche l'altisonante nome del regista Masaki Yuasa si è ispirato al famoso racconto per il suo nuovo film Inu-Oh. Questo rinnovato interesse per la storia giapponese sembra confermarsi anche in altre opere come per l'enorme successo che sta ricevendo Demon Slayer e la decisione di ambientare l'attuale saga di ONE PIECE in un isola piena di samurai, daimyo, shogun e tanti altri riferimenti alla storia giapponese. Ma anche in altri media sembra confermarsi queste tendenza come il recente Ghost of Tsushima o il premiato SEKIRO Shadows Die Twice.

Vi ricordiamo che il capitolo 1030 di ONE PIECE è disponibile su Manga Plus.