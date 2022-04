ONE PIECE: il capitolo 1045 come un anime grazie ad un fan

Con i più recenti avvenimenti, il manga di ONE PIECE è entrato in una delle sue fasi più importanti per il proseguo della storia. Quanto accaduto a Rufy, infatti, è parte di un piano ben congeniato da Eiichiro Oda ma le cui sfumature le apprenderemo soltanto al termine dello scontro finale della Saga di Wano.

Il power-up di Rufy, il cosiddetto Gear Fifth che non è altri che il risveglio del Frutto Gom Gom, seppur quest'ultimo sembri essere in realtà un frutto mitologico, ha permesso al protagonista di tornare sul campo di battaglia dopo l'apparente sconfitta per il gran finale del combattimento contro Kaido.

Ad ogni modo, Eiichiro Oda si è divertito come un matto a realizzare questo capitolo dal momento che il Gear Fifth trasforma completamente il carattere di Rufy che non fa altro che sfidare il suo avversario con tecniche micidiali e, allo stesso tempo, con un sorriso costantemente stampato in viso. L'utente Amanomoon ha condiviso in rete una serie di illustrazioni che colorano alcune delle tavole del capitolo 1045 di ONE PIECE con i colori che dovrebbero essere ufficiali del Gear Fifth. Non mancano, inoltre, le scene in stile cartoon, ovvero i personaggi con gli occhi sbarrati, che hanno tanto fatto impazzire il web negli ultimi giorni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa dell'artista, vi piacciono queste tavole del capitolo 1045 ma con lo stile dell'anime?