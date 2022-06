ONE PIECE: il capitolo 1051 prende vita con i colori dell'anime

La Saga di Wano in ONE PIECE ha dato un'enorme boccata d'aria fresca all'adattamento animato del capolavoro di Eiichiro Oda che si è visto così rinnovarsi completamente nel comparto tecnico e grafico. A livello visivo, infatti, la serie è migliorata drasticamente, merito anche di un nuovo staff.

Il capitolo 1051 di ONE PIECE ha segnato l'ennesimo punto di svolta per l'arco narrativo corrente che, finalmente, sembra destinato a concludersi entro i prossimi capitoli. La puntata in questione, tuttavia, è stata protagonista di eventi memorabili come la dichiarazione di Momoshiki, nuovo shogun di Wano, e quella di Yamato che ha annunciato ai Mugiwara di unirsi alla ciurma di Rufy.

Proprio questi momenti salienti sono stati raccolti da un artista, un certo Amanomoon, che ha voluto prendere alcune delle migliori tavole del capitolo in questione per colorarle con la palette dell'adattamento anime. Il risultato è culminato in una serie di immagini a colori, le stesse allegate in calce alla notizia, che trasformano di fatto il manga nella controparte televisiva. Si tratta di una trovata geniale nonché utile per i lettori per apprezzare maggiormente la bontà grafica del manga e lo spettacolo degli ultimi avvenimenti della storia.

