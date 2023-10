One Piece: il capitolo 1094 dà il via alla vendetta di Bonney

Il capitolo 1094 di One Piece intitolato "Saturn, l'astro di saggezza" pubblicato il 20 luglio, ha dato il via alla vendetta di Jewelry Bonney contro il Governo Mondiale.

Jewelry Bonney è un'alleata dei Pirati di Cappello di Paglia con un potere piuttosto potente. Grazie all'abilità donatole dal Frutto del Diavolo che le permette di cambiare l'età di chiunque si trovi nel suo perimetro, la pirata avrà sicuramente un ruolo importante negli eventi futuri di One Piece.

Bonney è un personaggio complesso e sfaccettato. È una donna gentile e compassionevole, ma è anche una combattente forte e determinata. La sua vendetta contro il Governo Mondiale è un atto di giustizia e di speranza contro chi ha fatto perdere la memoria a suo padre Kuma.

Il finale del capitolo 1094 di One Piece ha visto Bonney scagliarsi contro Saturn, uno dei cinque anziani conosciuto come il "Dio Guerriero della Scienza e della Difesa", il quale ha i poteri del frutto Zoan. Oltre a diventare una delle creature più spaventose di One Piece ispirata alle leggende giapponesi, sembra che il frutto del diavolo dell'anziano gli conferisca l'abilità di uccidere i propri bersagli semplicemente guardandoli. Per scoprire in cosa consiste il potere di Saturn, uno dei più letali di One Piece, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Nonostante Bonney riesca a piantare una spada nel petto di Saturn, risulta improbabile che questo basti a fermare un personaggio così potente.

Riuscirà Bonney a sconfiggere Saturn e avere la sua vendetta sul Governo Mondiale? Per scoprirlo bisognerà aspettare i prossimi capitoli del manga di Oda.