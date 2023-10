ONE PIECE: il capitolo 1095 potrebbe aver rivelato la madre di Jewelry Bonney

Il capitolo 1095 di One Piece ha avuto diverse rivelazioni. Alcune di queste erano già state previste dai lettori, come l'allusione all'immortalità di Jaygarcia Saturno o la rivelazione dell'eredità bucaniera di Bartholomew Kuma, altre invece sono risultate essere più inaspettate.

In particolare, se nel capitolo 1094 di One Piece Jewelry Bonney ha iniziato la sua vendetta, i fan hanno cominciato a fare speculazioni in merito alla presentazione di un nuovo personaggio misterioso: Ginny. Presentata come sorella di Ivankov, la ragazza è stata mostrata per la prima volta mentre è intenta a mangiare un pezzo di carne.

Questo dettaglio apparentemente insignificante potrebbe in realtà celare un importante retroscena sull'identità della ragazza. La prima volta che è stata presentata la pirata Jewelry Bonney ai lettori infatti, è stata mostrata nella stessa identica situazione: mentre mangia un pezzo di carne. Questo particolare ha incuriosito i lettori, i quali hanno cominciato a supporre che Ginny possa essere la madre di Bonney.

Nel caso questa teoria risultasse veritiera, la storia di One Piece potrebbe avere dei risvolti interessanti. Esiste comunque la possibilità che Ginny non abbia alcun legame di sangue con la Mangiatrice, lasciando così un ulteriore mistero in One Piece sulle origini di Bonney.

Naturalmente, queste sono solo speculazioni. Per ora non abbiamo abbastanza informazioni per dire con certezza se Ginny sia o meno la madre della pirata. Solo il tempo ci dirà chi è veramente la ragazza appena presentata e quale ruolo giocherà nella storia di One Piece.