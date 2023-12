One Piece 1100, il nuovo capitolo emoziona i fan con un tenero dettaglio

Se qualche lettore si aspettava che Oda avesse in serbo qualche scioccante evento negli spoiler in rete del capitolo 1100, il mangaka ha sorpreso ancora una volta tutti quanti. Invece di trovarci di fronte ad un ritorno sulle scene di un chiacchierato personaggio, al centro delle nuove pagine ci sono ben altri protagonisti.

Al posto di Monkey D. Dragon, infatti, ci sono Kuma e Bonney (introdotta nel manga nel capitolo 498).

I due, come sappiamo, avevano subito trattamenti peculiari nel laboratorio di Vegapunk, trascorrendovi sei mesi affinché gli esperimenti avessero effetto su entrambi. Ma perché e dopo quale evento Kuma è entrato nella Flotta dei Sette e ha poi rinunciato alla propria volontà per farsi manovrare come uno strumento?

L’uomo, dai connotati metà umani e metà bucanieri, aveva uno splendido rapporto con Bonney, per la quale era come un genitore. In una delle vignette del capitolo 1100 notiamo infatti come Bonney consegni un disegno a Kuma che lo rappresenta, con accanto la dolcissima scritta Papà.

Nonostante questo evento, Kuma abbandona Bonney nel regno di Sorbet e prende l’amara decisione di non rivederla mai più. Pur distante dalla sua amata figlioccia, l’ex comandante dell’Armata Rivoluzionaria continua a portarla sempre nel cuore con un simbolo meraviglioso: la bandiera della nave pirata di Kuma, infatti, si ispira pienamente al disegno di Bonney!

Con questa scoperta non possiamo, anche in questo caso, non elogiare il lavoro di approfondimento dei personaggi svolto da Oda che ha preso una figura marginale, anche temibile un tempo, e l’ha trasformata offrendogli una parabola tragica, caratterizzata da una vita fatta di miseria e sofferenza. Ed è per questo che la community non dimenticherà mai il caro Bartholomew.

Sapete a chi è ispirato il personaggio di Kuma? Vi ha colpiti questo ennesimo dettaglio sul suo passato? Fateci sapere quali momenti di One Piece vi hanno coinvolto emotivamente di più nello spazio dedicato ai commenti.