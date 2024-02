One Piece: il capitolo 1106 ha confermato l'entità del prossimo arco narrativo?

L'arco di Egghead si sta approssimando alle sue fasi conclusive, e nonostante ci sia ancora incertezza sull'entità (e in particolare sulle conseguenze) delle battute finali della saga, molti lettori stanno già focalizzando l'attenzione sul prossimo arco narrativo, in merito al quale proprio One Piece 1106 ha suggerito delle novità importanti.

Da questa prospettiva, la tavola finale su cui si è chiuso l'ultimo capitolo del manga non ha solo messo in moto un risvolto drastico ai fini della risoluzione del conflitto su Egghead, sia per ciò che riguarda la mutazione della scala dei valori in campo, sia per la possibilità che i Mugiwara possano liberarsi a breve dall'assedio militare perpetrato da Saturn, ma è andato anche oltre, tanto da aver già confermato (a meno di smentite colossali) quello che buona parte dei lettori aveva supposto nel corso degli ultimi mesi: ovvero che il prossimo arco narrativo di One Piece sarà, senza alcun dubbio, Elbaf.

Sin da quando i primi spoiler di One Piece 1106 avevano iniziato a circolare sul web, prefigurando così l'approdo improvviso dei Giganti Dori e Brogi sull'isola del Futuro, è stato chiaro sin da subito ciò che questo intervento sottendeva, non tanto per quel che avrebbe comportato su Egghead (anche se immaginiamo che l'arrivo dei due alleati del “Rosso” si tramuti in una panacea per i Mugiwara) ma soprattutto per ciò che avrebbe determinato per il prosieguo della storia, dal momento che le due figure gargantuesche sono originarie, appunto, di Elbaf, un'isola sotto l'influenza – guarda caso – dello stesso Shanks.

D'altronde le avvisaglie per l'approdo dei Mugiwara sull'isola dei Giganti erano molte e lapalissiane, tanto che lo stesso Eiichiro Oda, in linea con le metodologie narrative che contraddistinguono il suo manga, nel portare avanti gli intrecci dell'arco corrente ha disseminato, al suo interno, una serie di indizi che suggerissero in partenza l'entità della saga che sarebbe seguita nell'immediato futuro di One Piece.

Grazie alle rivelazioni di Vegapunk, infatti, sappiamo che Elbaf ospita un'immensa Biblioteca in cui è conservata una replica di tutti quegli archivi di Ohara che si pensava fossero andati perduti per sempre in seguito all'obliterazione di cui è stata oggetto l'isola natale di Robin per mezzo del Buster Call, e la cui rivelazione potrebbe gettare finalmente luce sulla reale natura degli eventi accaduti durante i Cento anni di buio, e quindi scardinare il velo di riserbo sotto cui sono sepolti tutti i segreti del mondo di One Piece nascosti dal Governo Mondiale, tra cui il significato della “D.” e l'identità di colui che incarna lo spirito di Nika.

In questo senso, l'approdo sull'isola in questione si configurerebbe come uno spartiacque fondamentale nella storia del manga, sia perché l'incontro con i Giganti di Elbaf potrebbe rivelare l'identità di Joy Boy in One Piece, data la possibile complicità che ha storicamente legato il Guerriero della Liberazione agli esseri mastodontici, sia per ciò che potrebbe comportare a livello di alleanze o di conflitti futuri. Anche perché l'arrivo dei Mugiwara su un'isola controllata dai Pirati del Rosso, si apre – come è lecito supporre - ad una sequela davvero importante di incontri e ricongiungimenti, a partire da Robin e Saul, fino ad Usopp e Yasopp per poi arrivare, naturalmente, a Rufy e Shanks.

E dal momento che per il 2024 di One Piece Oda ha già anticipato una battaglia imminente tra due Imperatori, non è detto che l'incontro tra i due pirati non culli i sintomi di un conflitto futuro. D'altronde, nel caso in cui Shanks si riveli essere l'ostacolo primario per l'individuazione della rotta verso Laugh Tale, è lecito aspettarsi che Rufy possa arrivare, già nella prossima saga, a “stracciare simbolicamente” il cappello di paglia consegnatogli nel primissimo capitolo dal mentore, per intraprendere una direzione tutta personale verso la sublimazione di quel sogno che alberga nel suo cuore sin da quando è entrato nel mondo della pirateria.