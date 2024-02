One Piece: il capitolo 1106 ha preannunciato la vittoria di uno dei due schieramenti?

Poche tavole hanno messo in moto una serie inarrestabile di eventi come quella su cui si è chiuso il capitolo 1106 di One Piece. L'arrivo su Egghead dei due giganti Brogi e Dori non solo ci ha portato a ragionare sugli scenari futuri del manga, ma potrebbe aver determinato l'incipit di una (possibile) vittoria dei Mugiwara ai danni del Governo.

In tal senso, la natura dell'intervento su Egghead dei due esseri mastodontici non è confinabile (e non è di certo poco) alla necessità di Oda di rivelare già nel capitolo 1106 l'entità del prossimo arco narrativo di One Piece – ovvero Elbaf – ma va oltre a questo livello simbolico, proprio perché nella sua linearità suggerisce uno scardinamento dei rapporti di forza sull'isola, a favore – come è lecito supporre – della ciurma di Rufy. Sappiamo, infatti, quanto Brogi e Dori, in qualità di esponenti della razza guerriera più eminentemente indomita dell'universo di One Piece, possono rimodulare la scala dei valori in campo grazie allo strapotere che li contraddistingue, e la semplicità (quasi imbarazzante) con cui hanno contribuito a soggiogare i pirati di Kidd ne costituisce a riguardo una testimonianza evidente.

Ma c'è un altro fattore che potrebbe aver suggerito la direzione favorevole a cui sta per andare incontro il cammino dei Mugiwara, ed è da individuare in una delle (tante) rivelazioni essenziali che lo scorso capitolo ha delineato ancor prima che arrivassero i due giganti sull'isola: ovvero nel posizionamento di Bonney al vertice della gerarchia di comando dei Pacifista. Una soluzione, questa, a cui non sembra sia stata prestata troppa attenzione (anche legittimamente, vista la sequela di rivelazioni che il capitolo in questione ha presentato) ma che potrebbe davvero configurarsi come un elemento nevralgico per la prosecuzione degli eventi sull'isola, e quindi sulla possibilità che i Mugiwara riescano ad astrarsi dall'assedio militare perseguito da Saturn.

Da questa prospettiva, se già negli scorsi capitoli di One Piece Oda ha rivelato il segreto dietro il Futuro Distorto di Bonney, lasciando così presagire un'evoluzione del suo campionario di mosse – e chi sa, anche un'ipotetica emulazione delle abilità della gomma o della configurazione di Nika – ora la capacità della figlia di Kuma di esercitare un controllo totale sulle letali macchine di distruzione appare come la chiave ideale per disinnescare l'avanzata dei marine, permettendo così ai civili – e agli stessi membri della ciurma – di individuare una via di fuga anche nel caso non riuscissero a soverchiare pienamente i piani dell'Astro e dell'Ammiraglio.

Un discorso diverso, però, occorre presentarlo nell'eventualità che gli esponenti delle istituzioni governative, seppur uscendo “sconfitti” dal conflitto, causino dei danni o delle perdite incontrovertibili tra le fila dei Mugiwara. Già lo stesso Vegapunk, dopo esser stato trafitto dall'arto/artiglio di Saturn, sembra impossibilitato a proseguire il suo percorso nella narrazione: ma nel caso (ipotetico) in cui anche un personaggio come Sanji esca dilaniato o comunque fortemente debilitato dalla battaglia con Kizaru (per noi uno scontro che già in One Piece 1105 ha assunto una grande valenza simbolica) è chiaro che l'ipotetico “trionfo” dei Mugiwara apparirebbe come una “vittoria mutilata” più che alla stregua di un soverchiamento delle forze avversarie.

Al tempo stesso, però, è anche possibile che “l'incidente” di cui sarà oggetto Egghead, e che comporterà una rivoluzione non solo nei rapporti di forza sull'isola, ma nell'intero establishment politico-governativo del mondo, sia da individuare in una sconfitta di Saturn nell'immediato futuro di One Piece. Un evento dalle conseguenze talmente drastiche ed epocali, da poter scardinare l'intero sistema autarchico su cui Im e i Gorosei hanno a lungo costruito l'esercizio del loro potere, nonché le basi stesse dello status quo mondiale