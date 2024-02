One Piece: il capitolo 1107 ha rivelato l'identità dell'alleato di Rufy?

Nelle ultime settimane, Eiichiro Oda ha messo in moto una sequela infinita di eventi su cui si modelleranno gli intrecci futuri di One Piece. Ma se c'è un elemento a cui non ha ancora dato risposta, quello riguarda l'identità di colui/colei che ha aiutato Rufy a riprendersi. E proprio il capitolo 1107 potrebbe aver gettato luce sulla questione.

Come abbiamo analizzato nell'articolo in cui ripercorriamo gli spoiler di One Piece 1107, l'avvento sull'isola di personaggi come Brogi e Dori o dei due pirati di Barbanera ha delineato non solo una (possibile?) rimodulazione della scala dei valori in campo, ma ha anticipato anche alcuni intrecci nevralgici, le cui ricadute vanno ben oltre la sola Egghead.

L'approdo improvviso dei Giganti, ad esempio, ha alzato propriamente la posta in gioco nel conflitto, alludendo già di per sé all'entità del ciclo di capitoli a venire (tanto che per noi Elbaf è destinata a diventare la saga-simbolo di One Piece); mentre la presenza degli alleati di Teach si è caricata di una valenza decisamente più enigmatica, sia perché non è chiaro quale fosse l'obiettivo dietro le loro azioni, sia per ciò che Catarina Devon e Van Augur hanno suggerito sulla genealogia del loro Capitano. Al punto che secondo alcuni lettori, sono stati proprio i due a rifocillare Rufy con del cibo, aiutandolo così a tornare in battaglia. E il motivo sarebbe da ricondurre (il condizionale è d'obbligo) ad una vecchia profezia del manga.

Se One Piece 1104 ha posto fine a quelle speculazioni su Kizaru che vedevano l'Ammiraglio come il possibile “responsabile” del gesto salvifico in favore di Cappello di Paglia, il capitolo 1107, invece, secondo il parere di alcuni lettori, avrebbe suggerito come siano stati proprio Van Augur e Catarina Devon ad aiutare il pirata a riprendersi dalle fatiche dello scontro con il marine. Da questa prospettiva, il “piano” a cui ha alluso la piratessa sul finire dell'ultimo numero del manga sarebbe da ricondurre alla felice esecuzione del compito, per mezzo delle stesse abilità di Devon.

Il comandante del sesto battaglione di Barbanera, infatti, grazie ai poteri del Frutto Dog Dog modello Volpe a Nove Code (che rientra nella categoria degli Zoan Mitologici, come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece) ha la capacità di “rubare” l'identità degli avversari, e di replicarne di conseguenza l'aspetto. Secondo la teoria appena citata, il piano dei due pirati di Teach era quello di assumere le sembianze sia di Saturn (per motivi ignoti) sia dello stesso Rufy. E dal momento che Caribou si è unito alla ciurma di Barbanera, egli potrebbe indicare all'Imperatore l'ubicazione di Pluton, e portare così alla conquista (e quindi, alla distruzione) dell'isola degli Uomini Pesce.

Ma sappiamo che la profezia di Shirley ha indicato Cappello di Paglia come il responsabile unico dell'obliterazione del regno acquatico. In questo senso, nel caso in cui i pirati di Barbanera avessero “sottratto” l'identità di Rufy dopo averlo rifocillato con del cibo, è possibile che una volta arrivati sull'isola degli Uomini Pesce per trovare Pluton, si presenterebbero con le sembianze del Mugiwara. Ecco allora che la divinazione della sirena si rivelerebbe “corretta”, offrendo al tempo stesso una risposta (più o meno forzata) all'enigma celato dietro l'entità di colui che ha permesso al protagonista di riacquistare le forze dopo la battaglia con Kizaru, e di ritornare ad esercitare il dominio nel corso della battaglia contro il Governo.