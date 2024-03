One Piece: il capitolo 1110 ha rivelato l'entità del nemico finale di Sanji?

La doppia splash page in cui vengono presentate in One Piece 1110 le forme yokai degli Astri di Saggezza ha catalizzato l'attenzione dei lettori, segnalando l'approdo della saga nella sua fase più cruciale. Ma secondo una recente teoria, la presentazione dei cinque Gorosei potrebbe aver alluso anche all'entità del nemico finale di Sanji.

Come abbiamo notato a partire dagli spoiler di One Piece 1110, non solo i membri dei Gorosei hanno mostrato il loro reale volto, ma le trasformazioni da loro esibite hanno anticipato la natura stessa dei poteri che li contraddistinguono. Se la forma finale di Saturn aveva già di per sé prefigurato l'avvento di potenzialità inedite, probabilmente di derivazione “demoniaca” - e quindi extra-Frutto – l'esibizione collettiva delle versioni yokai dei restanti esponenti del quintetto governativo ha contribuito a validare l'ipotesi in questione. Ma nel momento in cui andiamo a soffermare l'attenzione sul personaggio di Ju Peter, notiamo come l'evoluzione dell'Astro sia l'unica a non richiamare alla mente una figura di ispirazione folkloristica, al punto che la trasformazione in un verme gargantuesco – di cui, appunto, non esistono veri eguali nel folklore nipponico – sembra essere mutuata dai sandworm codificati da Frank Herbert nel ciclo di romanzi di Dune. E proprio questo riferimento potrebbe delineare una relazione con il cuoco dei Mugiwara.

Nel primo libro di Dune, infatti, il responsabile dell'irrigazione dei terreni, e della preservazione della flora, è il Dottor Liet-Kynes, la cui descrizione (un uomo dinoccolato, con i baffi e dei capelli color sabbia) ricorda proprio la figura di Ju Peter, il quale – guarda caso – come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo il ruolo degli Astri di Saggezza in One Piece, occupa la posizione di Ministro dell'Agricoltura. E in quanto tale, la sua responsabilità primaria è quella di tutelare l'ecosistema, e in particolar modo di agire nel caso in cui i pirati entrassero in possesso di importanti zone di influenza dei mari: come, appunto, l'All Blue, la matrice e principio dei sogni di Sanji.

Secondo la teoria appena emersa, questo territorio in cui convergono tutte le specie di pesci e a cui il cuoco dei Mugiwara ha legato le fantasie più recondite del proprio animo, sarebbe contraddistinto da una peculiarità talmente singolare da risultare assolutamente preoccupante agli occhi del Gorosei: ovvero la possibilità di annullare l'allergia marittima dei possessori dei Frutti del Diavolo. In questo senso Ju Peter, in qualità di Ministro dell'Agricoltura, avrebbe eliminato dagli annali della storia – in una delle vituperabili macchinazioni che ha portato il Governo Mondiale a nascondere i grandi segreti di One Piece – questa fascia di mare, in modo da non consentire ai fuorilegge di trovare il possibile rimedio alle debolezze che contraddistinguono la loro natura di “possessori di Frutti”.

Inoltre proprio nel capitolo 1073 vediamo come Kizaru, poco prima di approdare su Egghead, chieda ad un marine di controllare il cibo da servire a Saturn, in modo da evitare che risulti velenoso per il palato dell'Astro. E dal momento che i sandworm di Dune (cioè il contraltare del Ministro) sono soggetti all'umidità, secondo alcuni lettori è probabile che le sostanze umide dell'All Blue possano essere tossiche per i Gorosei, essendo loro dei “demoni” e non dei possessori di Frutti. Se tali congetture fossero confermate, ecco che Ju Peter, in quanto colpevole di aver eliminato dalle mappe ogni traccia di questa fascia di mare, si configurerebbe come l'ostacolo primario (e finale) per Sanji al fine di sublimare il sogno che l'ha spinto a diventare un pirata.

