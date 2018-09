ONE PIECE: il capitolo 918 si chiude con un finale a dir poco scioccante!

Lo scorso capitolo di ONE PIECE ha messo in moto alcuni eventi che hanno dato il via all'azione vera e propria in quel di Wano. Rufy, Zoro e O-Kiku, infatti, hanno recuperato la piccola O-Tama dalle grinfie di Holdem e, come se non bastasse, Cappello di Paglia ha sferrato al gifter leonino un potentissimo Gom Gom Red Hawk. Vediamo le conseguenze...

Il capitolo 918 di ONE PIECE uscirà ufficialmente lunedì in Giappone tra le pagine di Weekly Shonen Jump, ma online, come ormai consuetudine, è già possibile trovare dei riassunti relativi alla nuova uscita. Di seguito potete leggere gli spoiler (tradotti) apparsi in rete in queste ore:

"ONE PIECE 918: Rufytaro restituisce il favore

(La prima metà delle miniavventure dell'autoproclamatasi Grande Flotta di Cappello di Paglia termina con questo capitolo)

Rufy abbatte Holdem e fugge in groppa a Speed. Logicamente, quest'ultima ha non poco da obiettare, ma O-Tama utilizza il suo potere per domarla e tenerla sotto controllo, dicendole anche di portare la nave del tesoro (l'enorme scorta di cibo proveniente dalla Fattoria) al popolo affamato. O-Tama accenna al fatto di come Rufy l'abbia salvata, e la cosa le ricorda Ace, ma Cappello di Paglia non può sentirla e si tiene tutto per sé.

Nel frattempo, Law e Hawkins si scontrano, e il secondo, un po' alla volta, comincia a capire chi possa nascondersi sotto la maschera del suo avversario. Law, durante lo scontro, ammette che non sta cercando di uccidere Hawkins, ma solo di spaventarlo. Tuttavia, la notizia che Holdem è stato abbattuto comincia a girare, e Law realizza che se dovesse arrivare alle orecchie di Jack si troverebbero (lui e i Mugiwara) nello scenario peggiore immaginabile.

Rufy e Zoro, intanto, dopo aver recuperato Law, portano la barca piena di cibo ai cittadini di Wano, e questi escono dalle loro abitazioni per celebrare il fatto che finalmente posso mangiare quello che desiderano dopo tanto tempo. Rufy si presenta alle persone e porta loro dell'acqua, dicendo che è il suo modo di ripagare la gentilezza di O-Tama... prima di chiedere della carne.

Si vede Hawkins riportare il disastro avvenuto a Bakura a qualcuno mentre Rufy dice a O-Tama che non è finita qui: ora che lui è nel paese tutti potranno mangiare quello che vogliono tutti i giorni - un po' come era successo con Ace quando questo si trovava a Wano.

Poco dopo, Law informa Zoro e Rufy che si stanno muovendo verso le rovine del Castello Oden, situate presso un picco non molto distante dalla loro attuale posizione. Il capitano dei Pirati Heart afferma che devono incontrarsi con i Fantasmi di Wano, cosa che desta la curiosità di Rufy.

A questo punto, Zoro dice di essere rimasto scioccato a sua volta quando ha scoperto la cosa, e mentre lo spadaccino parla, uno zoom sulle rovine mostra cinque tombe che riportano i nomi di Kanjuro, Kinemon, Oden, Momonosuke e Raizou.

Fine."

Un finale davvero scioccante per questo capitolo di ONE PIECE.