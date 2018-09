ONE PIECE: il capitolo 919 rivela delle informazioni succose

Questo è ciò che la moglie di Oden disse mentre il loro castello stava andando in fiamme 20 anni fa: “La luna non sa dell'alba. Se dovesse succedere, allora quella determinazione getterà nove ombre dal chiaro di luna che si intrecceranno tra 20 anni insieme. Allora conoscerai l'alba abbagliante”.

In un ristorante della capitale, vi è un certo cambiavalute, di nome “Dozing" Kyoushirou, che beve sakè, mentre si lamenta della codardia di Orochi.

Un tempo vi erano delle persone malvagie che tentavano di aprire il paese: Oden e i “Nine Red Scabbards". Però, contemporaneamente, vi era pure un eroe che puniva questi uomini malvagi, ovvero lo Shogun Kurozumi Orochi (Questa parte si dovrebbe presentare come una botta-risposta tra studenti e maestro).

Tama torna a casa mentre è protetto da Speed. I cittadini di Okobore esprimono i loro ringraziamenti a Luffy-taro mentre gli altri si dirigono verso il castello di Oden. Kiku chiede che possa venire anche lei per aiutarli a cercare il loro obiettivo.

“ ONE PIECE 919: Le rovine del castello di Oden

Sono usciti recentemente gli spoiler del prossimo capitolo del manga di Eiichiro Oda , il numero 919 di One Piece , la cui uscita ufficiale è fissata per il 1° di ottobre .

