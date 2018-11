ONE PIECE: il capitolo 924 ha svelato i piani che Kaido ha per Rufy

Kaido, a dispetto del sua imponente figura selvaggia, è un fine calcolatore. Nei passati capitoli di ONE PIECE abbiamo visto che con la forza bruta l'Imperatore ha sottomesso un intero paese, piegando i suoi abitanti e lo stesso panorama di Wano ai suoi bisogni. Ora, sembra che Kaido abbia dei piani anche per Rufy, e non prevedono la sua morte.

Il capitolo 924 di ONE PIECE è entrato di diritto tra i momenti più oscuri vissuti da Rufy. Non solo Cappello di Paglia, in maniera similare a quanto accaduto durante la Guerra per la Supremazia, è stato totalmente sopraffatto da un avversario molto più potente di lui, ma è anche stato catturato e imprigionato.

Kaido, oltre a essere un pirata e un Imperatore, è prima di tutto un generale, e un generale pensa costantemente a ingrandire le fila del suo esercito con esponenti sempre più forti. Ecco allora che i suoi nemici, anche quelli che hanno scombussolato in toto i suoi piani, diventano possibili alleati. Ma se elementi come Hawkins hanno scelto di entrare in combutta con Kaido volontariamente (almeno da ciò che si è potuto evincere), altri non hanno avuto scelta.

L'Imperatore Drago, come abbiamo visto, è una forza devastante che distrugge chiunque lo intralci e, volenti o nolenti, ci si sottomette o si muore. Ma Rufy non è tipo da mezze misure, e non si alleerebbe mai con Kaido, neanche se ne andasse della sua stessa vita. Per ora, Cappello di Paglia, dopo la cocente sconfitta subita, è stato portato nella prigione/fabbrica di Udon, dove il suo spirito, almeno nelle intenzione dell'Imperatore, verrà piegato fino alla totale sottomissione.

Appena giunto a Udon, bendato e immobilizzato, Rufy viene schernito dagli uomini di Kaido, che affermano: "Bene, per prima cosa, entra lì (nella cella)!! Ti lavoreremo a morte. A partire da domani, ti spingeremo in giro finché non vorrai morire! E tu resterai qui finché la tua volontà non si spezzerà e giurerai fedeltà al maestro Kaido!"

Come abbiamo scoperto alla fine del capitolo, Rufy non è il solo tenuto prigioniero, e anche Eustass Kid, un'altra Supernova (la peggiore generazione di pirati) è confinato in cella al fine di piegare il suo spirito. Kaido potrebbe aver commesso l'errore più grande di tutti rinchiudendo due elementi del genere nello stesso luogo. Solo il proseguo della saga ci dirà se un'altra alleanza simile a quella fatta con Law vedrà la luce, per ora, la situazione non volge a favore dei nostri Mugiwara.

ONE PIECE è in pausa, e tornerà la prossima settimana in Giappone con il capitolo 925.