ONE PIECE: il capitolo 925 è una bomba di informazioni pronta a deflagrare

Dopo l'interminabile settimana di pausa che ha separato i fan dal ritorno di ONE PIECE, i primi spoiler della nuova uscita sono finalmente apparsi in rete, e i riassunti promettono un capitolo fenomenale dal punto di vista contenutistico. Tra ritorni in scena ed enormi rivelazioni, la bomba di informazioni che è il capitolo 925 sta per deflagrare.

Come ogni settimana (non di pausa) che si rispetti, ecco arrivare online i primi spoiler del nuovo capitolo di ONE PIECE. I riassunti dell'uscita numero 925 parlano di attesi ritorni in scena, rivelazioni e dell'inizio del secondo atto della saga del Wano Country. Il capitolo uscirà ufficialmente venerdì in Giappone tra le pagine di Weekly Shonen Jump, ma di seguito potete trovare gli spoiler (tradotti) così come apparsi sul social Reddit:

"Sembra che questo sarà un enorme capitolo di set-up per varie trame. Preparatevi all'HYPE.

(Breve riassunto) Capitolo 925: Moria visita la base di Barbanera. Absalom viene ucciso. Shiryu ha i poteri del Frutto del Diavolo Suke Suke (che era di Absalom), mentre Devon quelli dello Zoo Zoo Inu Inu (cane) modello ancestrale Volpe a Nove Code (un chiaro omaggio a Naruto). Barbanera invita Moria a unirsi al suo equipaggio. Si scopre che Barbanera ha una taglia di 2.247.600.000 Berry.

Capitolo 925: 'Blank'

Il capitolo inizia con Perona che legge un articolo di giornale incentrato su Moria e il suo esercito di zombi. La ragazza Ha deciso di andarsene, e Mihawk le consiglia di stare attenta lungo la strada e afferma che ha scelto un buon momento per partire dopo ciò che è successo durante il Reverie.

Nido D'Api (Favo), isola dei pirati: Moria, con il suo esercito, sta chiedendo a Teach di uscire, affermando che è sull'isola solo per trovare Absalom. Arriva un finto Absalom, e Moria, sentendosi al sicuro, abbassa la guardia, ma viene attaccato da Shiryu, che si scopre possiede i poteri del Frutto Suke Suke. Il falso Absalom si rivela essere Devon, possessore del Frutto Zoo Zoo ancestrale della Volpe a Nove Code.

Moria:'Come hai osato! Lo hai ucciso!?'

Devon:'Abbiamo ancora il cadavere, lo vuoi?'

Si sente ridere Teach da una radio e si percepisce un terremoto, e l'Imperatore afferma che l'isola è un paradiso per i pirati, e che tutti devono essere felici, aggiungendo che Moria dovrebbe unirsi a lui se gli piacciono le feste.

Barbanera:'Il quarto giorno del Reverie, i comandanti dell'Armata Rivoluzionaria hanno avuto uno scontro con Fujitora e Ryokugyu per recuperare Orso Bartholomew. Da un'altra parte, A Wano, dove vive quel "Mostro" di Kaido, Cappello di Paglia e gli altri marmocchi si stanno radunando! Anche quella pazza di Big Mom sta andando lì! Cosa ne pensi? Sta succedendo! I forti stanno finalmente combattendo per un unico trono!'

Taglia di Barbanera: 2 miliardi 247 millioni di Berry.

Wano, atto secondo: Shutenmaru sta combattendo contro Inuarashi. I due sembrano avere la stessa forza, e mentre lo scontro prosegue, Kin'emon tenta di convincere Boy Ashura a unirsi a lui.

Kinemon: 'Hai dimenticato che tipo di uomo sono?! Mi assicurerò che tu ti unisca a noi ancora una volta!'

Shutenmaru: 'Pensi che siano tutti felici ora che i samurai di lord Oden sono tornati?! Voialtri ci avete abbandonato qui per venti anni! Quel vuoto non potrà mai essere colmato!'

Tama si sta riprendendo grazie alle cure di Chopper; le sue ferite erano meno gravi del previsto. Chopper le dice che non ha bisogno di preoccuparsi per Rufy, e poi Raizou aggiunge che aiuterà Cappello di Paglia a evadere.

Isola Oni: Jack viene rimproverato da 2 uomini enormi.

King, il fuoco

Queen, la peste (o la malattia)

(Qui Oda ha giocato nuovamente le carte da gioco, scelta interessante dato che gli ufficiali di Do Flamingo rappresentavano ognuno un seme del mazzo)

I due sembrano avere una relazione simile a quella tra Zoro e Sanji.

Jack: 'Mi dispiace, fratelloni.'"

Come è possibile constatare dalla lettura degli spoiler, il capitolo 925 sarà davvero una deflagrante uscita che imposterà varie trame collaterali a quella del Wano Country, trame che molto probabilmente si incroceranno o verranno aggiornate durante le pause tra un atto e l'altro.

ONE PIECE prosegue, e la saga del Wano Country si rivela ancora una volta tra le più sfaccettate di sempre.