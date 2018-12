ONE PIECE: il capitolo 927 ha visto gran parte dei Mugiwara riuniti

La ciurma di Rufy, a dispetto del titolo ONE PIECE, negli ultimi anni si è ritrovata molto spesso separata dagli eventi. I Mugiwara, dopo il salto temporale post Guerra per la Supremazia di Marineford, sono stati separati sempre più spesso in piccoli gruppi, ma la saga del Wano Country pare voglia mettere fine a questa fastidiosa tendenza.

L'ultimo capitolo di ONE PIECE, infatti, ha visto riuniti insieme Sanji, Franky, Robin e Usop. Il primo, a causa degli eventi che hanno avuto luogo a Whole Cake Island, è stato separato dagli altri tre, i quali - insieme a Law e ai samurai - si sono inseriti nella società feudale di Wano in attesa dell'arrivo di Rufy.

Il piano di Kin'emon, nonostante la disfatta subita da Cappello di Paglia, non è stato modificato, e il compito di Sanji è rimasto invariato: reclutare più cittadini possibili prima del Festival dei Fuochi, giorno in cui avrà inizio la ribellione contro Kaido e il suo regime totalitarista.

Sanji, quindi, per ottemperare al compito affidatogli, ha aperto un piccolo chiosco che è diventato subito famoso nella capitale, spingendo molti cittadini a mettersi in fila per poter mangiare i deliziosi soba preparati dal cuoco della Sunny. Ciò ha anche dato l'opportunità a Franky, Robin e Usop di riunirsi giornalmente (e di scambiarsi informazioni). Essendo stati separati per molto tempo, il cibo di Sanji ha assunto per loro un sapore ancora migliore di prima, ed è davvero una gioia per il cuoco cucinare nuovamente per i suoi compagni.

La calma, tuttavia, dura ben poco, e la tranquillità del momento viene spezzata da alcuni membri della famiglia Kyoshiro, i quali vengono velocemente messi fuori gioco da Franky e Sanji. Per adesso, il gruppetto di Mugiwara sembra resterà riunito ancora per un po', mentre gli altri membri della ciurma sono ancora impegnati con i rispettivi compiti.

Rufy, dal canto suo, è ancora in carcere, e per il momento non ci è dato sapere quando e come tornerà in libertà. I Mugiwara, presumibilmente, si riuniranno in vista del Festival dei Fuochi, ma non è ancora chiaro in che capitolo di ONE PIECE accadrà.

Per ora, non ci resta che goderci questo secondo atto della saga del Wano Country, una delle saghe più sfaccettate messe in piedi da Oda.