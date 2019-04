ONE PIECE: nel capitolo 941 Zoro ha un dolce risveglio

A breve l'arco narrativo di Wanokuni farà il suo ingresso nell'anime di ONE PIECE, ma come tutti sanno, il manga di Eiichiro Oda è molto più avanti della controparte animata. Infatti siamo nel bel mezzo della preparazione per la ribellione, con i primi focolai di disobbedienza accesi. Attenzione spoiler sul capitolo 941 dal prossimo paragrafo.

ONE PIECE 941 si apre con una copertina dedicata a tutte le serie di Weekly Shonen Jump, ma dove Monkey D. Rufy campeggia sempre in primo piano, mentre la doppia pagina a colori preparata da Oda ci mostra i protagonisti della ciurma in attesa di un passaggio su una strada deserta.

Come emerso dagli spoiler di ieri, il capitolo 941 ruota intorno a due eventi principali che si svolgono nello stesso giorno. Il primo di questi è il funerale di Komurasaki, la famosa oiran che, secondo i racconti ufficiali, è stata uccisa da Kyoshiro nella corte di Orochi. L'evento è talmente importante che la notizia si sparge a macchia d'olio in tutto il paese, arrivando anche a Queen, Rufy e Hyogoro nella prigione di Udon. Inoltre, vengono piazzati diversi videolumacofoni per riprendere la cerimonia.

Intanto, nella regione di Ringo, Brook trova Zoro in una capanna, mentre dorme abbracciato a Hiyori e O-Toko. Dopo alcune battute, Brook rivela che durante la giornata si terrà anche l'esecuzione di un criminale: Ushimitsu. Il ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri è stato da poco catturato e si rivela essere niente di meno che Tonoyasu, il padre di O-Toko. La bimba inizia subito a correre per dirigersi verso la capitale, con Zoro, Hiyoru e Brook al seguito.

Tra il pubblico del villaggio di Ebisu ci sono Robin, Usopp, Franky e Kanjuro. Proprio quest'ultimo ricorda dove aveva già visto Tonoyasu: era uno dei daimyo del clan Kozuki e che ha cercato di aiutare il suo precedente shogun fino alla fine. Quale sarà il destino di Yasuie nel prossimo capitolo di ONE PIECE?