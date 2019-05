ONE PIECE: il capitolo 944 si mostra in alcune anticipazioni

Il manga di ONE PIECE ha confermato di essere uno dei manga più venduti del Giappone, e sicuramente il nuovo arco di Wanokuni sta facendo la sua parte. Sembra che le pedine dello scacchiere di Oda si stiano radunando in pochi punti, e il prossimo capitolo di ONE PIECE, il 944, sembra presagire una prima sequela di scontri nel paese dei samurai.

Il titolo del capitolo 944 di ONE PIECE è "Partner" e inizia con una pagina di frontespizio con Boa Hancock che dà un pezzo di carne a una piccola scimmia con un cappello di paglia e una maglietta con Rufy stampato sopra. Il capitolo vero e proprio, invece, parte con la seconda pagina, dove ci vengono mostrati gli esiti dell'intervento di Sanji e Zoro accaduti sul finale dello scorso capitolo.

X-Drake si trasforma in un dinosauro, mentre Zoro tenta di attaccare con un fendente dalla distanza lo shogun Orochi. Tuttavia, l'intervento di Kyoshiro vanifica l'attacco dello spadaccino, e i due iniziano un duello a colpi di lama. Intanto, X-Drake attacca Sanji, mentre i sottoposti di Orochi iniziano a sparare al gruppo. L'intervento di Franky blocca tutti i proiettili, permettendo ai due compagni di concentrarsi sul proteggere O-Toko, ancora lì nel luogo d'esecuzione. Usopp, Robin e Nami intervengono nello scontro mentre Orochi fugge.

Tutto ciò viene proiettato in diretta negli schermi di tutta Wano, quindi anche nella prigione, dove Rufy assiste impotente. Queen inizia a ballare, mentre vengono mostrati Kamazu e Kidd che, catturati, sono stati appesi a testa in giù, grondanti di sangue. Il capitano dei pirati di Cappello di Paglia si adira e tenta di colpire Queen, ma questi schiva il colpo facilmente. Il ring si trasforma in una sorta di arena, mentre nell'ultima pagina viene mostrata una Big Mom ormai arrivata alla prigione e con un'espressione arrabbiata. Il prossimo capitolo di ONE PIECE aprirà con copertina e pagine a colori.