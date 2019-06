ONE PIECE: il capitolo 945 del manga si rivela adrenalinico!

Il secondo atto dell'arco narrativo di Wanokuni di ONE PIECE sta mettendo le basi per diversi scontri che sicuramente verranno poi ripresi nel mastodontico finale di saga. Battaglie nella città di Rasetsu, battaglie nella zona delle prigioni e battaglie a Udon. Cosa può volere un fan di più dopo tutta questa azione a così ampio raggio?

Gli spoiler di ONE PIECE di ieri ci avevano già anticipato un capitolo piuttosto combattivo e ricco d'azione, lasciando difficilmente delusi i lettori. Così come sulla falsariga del precedente, le lotte sono protagoniste di questo nuovo capitolo, che parte dagli scontri in piazza nella città di Rasetsu, dove pochi minuti prima è stato giustiziato Yasuie.

Dopo la copertina e la pagina a colori dedicata a ONE PIECE: Stampede, la storia parte con la fuga di Orochi che, approfittando della difesa di Kyoshiro, scappa in palanchino e avvisa tutti che chiunque sia con Yasuie è un nemico dello shogun. Zoro trova difficoltà nell'abbattere il calmo Kyoshiro, che mostra una forza non indifferente.

Nel mentre, arrivano anche gli Oniwaban, che iniziano ad attaccare la ciurma di cappello di paglia, ormai scoperta a causa delle informazioni date da Basil Hawkins. Mentre Usopp porta via Toko, Sanji inizia ad affrontare X-Drake ancora in versione dinosauro. Anche Brook si lancia nella lotta versione fantasma, mentre gli Oniwaban capiscono il legame tra Hiyori e Zoro, e decidono di prendere la ragazza come bersaglio.

Intanto, nella prigione della capitale dei fiori, Law incontra Hawkins. Nel luogo sono stati incarcerati alcuni dei membri dei pirati Hearts ad eccezione di Bepo, nascosto preventivamente da Basil proprio per mettere in difficoltà Law. Il pirata alleato di cappello di paglia si prepara a un duello, ma Hawkins gli mostra che, grazie al suo frutto del diavolo, ha utilizzato come vite di riserva proprio quelle dei tre prigionieri, quindi se Law vuole vincere dovrà per forza di cose ammazzare i suoi compagni.

Nella città di Bakura, Kinemon cerca di convincere Ashura a combattere dalla loro parte. L'ex samurai è ancora incerto, ma invita Kinemon e Inuarashi a seguirlo e vedere una cosa. Intanto, in prigione, Big Mom è riuscita a entrare senza problemi e si avventa nell'arena dove si trova anche Rufy alla ricerca di shiruko. Queen naturalmente inizia ad arrabbiarsi visto che l'imperatrice vuole sottrargli il suo cibo preferito, trasformandosi grazie al suo frutto del diavolo in un brachiosauro.

Nonostante la nuova personalità, Big Mom non si fa scrupoli e, con un balzo enorme, afferra il collo di Queen e lancia l'enorme dinosauro a terra. ONE PIECE sarà in pausa la settimana prossima, per tornare lunedì 24 giugno sul numero 30 di Weekly Shonen Jump.