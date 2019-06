ONE PIECE: il capitolo 945 si mostra nelle prime anticipazioni!

Una delle cose che alcuni lettori rimproverano a ONE PIECE è la mancanza d'azione, particolarmente assente in determinati momenti della storia. Stavolta però, con gli ultimi capitoli dell'arco di Wanokuni, sicuramente Eiichiro Oda ha lanciato dei momenti adrenalinici dove possiamo vedere finalmente in azione tutta la ciurma di cappello di paglia.

La riunione di Zoro e Sanji, in seguito all'esecuzione di Yasuie, ha dato il via a una serie di eventi e di battaglie che hanno preso piede in tutto il capitolo 944 e che continueranno ora anche nel prossimo capitolo di ONE PIECE, il 945. Dai primi spoiler, si prospetta un'altra puntata fumettistica ricca di colpi di scena.

Il capitolo si apre con Sentomaru che, sotto richiesta di un lettore, mangia dei cocomeri insieme ad un procione, come si può vedere anche in una delle prime immagini divulgate dai tweet di SP_Manga. La storia che parte da pagina 2 ci rilancia nella prigione di Udon, dove nell'ultima vignetta dello scorso capitolo ha fatto irruzione Big Mom. L'imperatrice prende tutti di sorpresa, naturalmente, e provoca una reazione di spavento sia in Rufy che in Queen.

Il generale di Kaido è costretto a trasformarsi usando il suo frutto, che lo rende simile a un brachiosauro. Così come gli altri membri più forti della sua ciurma, quindi, anche Queen possiede un Frutto Zoo Zoo ancestrale forma dinosauro. Tuttavia, Big Mom lo sconfigge senza problemi, saltando in aria e afferrando Queen per il collo. Nel frattempo, Kid e Killer hanno ancora la testa sott'acqua.

Nel frattempo in città, Orochi continua la sua fuga mentre Zoro è impegnato con Kyoshiro. Quest'ultimo è calmo e freddo, mentre lo spadaccino pirata è infuriato. Fukuroju interviene nello scontro, con una delle sue donne che attacca Zoro con la musica. Usopp prende O-Toko dalle braccia di Sanji e scappa con lei, mentre X-Drake si avventa sul cuoco con un potente attacco.

Brook si trasforma nuovamente in uno spirito e spaventa i ninja così come aveva fatto ore prima al castello dello shogun. Basil Hawkins, invece, è in contatto con Trafalgar Law. Zoro salva Hiyori da morte certa, e quest'ultima si avvinghia a Zoro scatenando l'invidia di Sanji. La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa.