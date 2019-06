ONE PIECE: nel capitolo 946 la prigione è in subbuglio!

A breve anche gli spettatori dell'anime di ONE PIECE potranno godersi le avventure di Wanokuni, non sapendo ancora quali saranno i colpi di scena a cui i lettori in pari con le uscite giapponesi hanno già assistito. Il nuovo capitolo, il 946, si preannuncia nuovamente ricco d'azione come da alcune settimane a questa parte.

Il capitolo 946 di ONE PIECE si intitola "Queen VS O-Lin" e fa già presagire quale sarà il contenuto di una buona parte di capitolo. Il comandante di Kaido si è trasformato in un dinosauro alla fine del capitolo precedente per provare a tenere testa all'imperatrice, ma questa l'ha steso con un sol colpo. Le prime pagine della nuova storia ci presenta ancora la furia di Big Mom su Queen, che non riesce a sferrare un singolo colpo.

La sequenza di doppie pagine creata da Oda porta alla sconfitta rapida di Queen, ma lo scompiglio causato serve innanzitutto per liberare Kidd e Killer, poi per distruggere la cella in cui era imprigionato Kawamatsu da anni, e infine per creare abbastanza distrazione da permettere a Raizo di introdursi nella torre centrale della prigione.

Finalmente Big Mom riesce a mettere le mani sul contenitore dello shiruko, per scoprire poi che è vuoto. Rufy si ricorda di averli mangiati e, involontariamente, esclama ad alta voce che erano deliziosi. Ciò provoca la furia dell'imperatrice che voleva prendere il cibo anche per gli abitanti del villaggio che erano stati gentili con lei. La nuova furia di Lin Lin provoca la quasi caduta di Rufy e Hyogoro dal ring, con tanto di bip bip dei collari, ma il capitano dal cappello di paglia riesce a rompere i dispositivi con l'Haki, salvando se stesso e il vecchio oyabun.

La tecnica che ha usato Rufy in condizioni di pericolo, però, è particolare. Hyogoro se ne accorge e decide così di sfruttare l'occasione per insegnare al ragazzo una nuova lezione: dovrà affrontare Big Mom e riuscire a padroneggiare il suo potere, poiché le situazioni di pericolo immediato spingono al massimo i sensi della persona. Rufy si prepara quindi a respingere il colpo, sperando di riuscire a salvare Hyogoro.

Il capitolo 946 di ONE PIECE sarà pubblicato ufficialmente da MangaPlus domenica 23 alle ore 22:00 in inglese, mentre il capitolo successivo arriverà normalmente la settimana successiva.