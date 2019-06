ONE PIECE: il capitolo 947 sviluppa la rissa in prigione

Queen è riuscito a resistere a malapena pochi secondi contro la furia scatenata di Big Mom nello scorso capitolo di ONE PIECE. L'imperatrice non si è fatta scrupoli nel saltare al collo del dinosauro, afferrandolo e lanciandolo senza problemi per tutta l'area della prigione di Udon. L'assenza di shiruko ha reso però Big Mom ancora più infuriata.

Nonostante la batosta presa, come fa presagire il titolo del capitolo 947 di ONE PIECE, Queen si riprende e architetta un nuovo piano. Il capitolo "La scommessa di Queen" parte con un flashback che ci riporta all'Arcipelago Saboady, quando Kamie era intrappolata nella casa d'aste e rischiava di essere acquistata da un Drago Celeste. Rufy ricorda il momento in cui Rayleigh tolse il collare utilizzando l'Haki, capendo di aver utilizzato la stessa identica mossa.

Ora si prepara a deviare il colpo di Big Mom, ma l'attacco scaraventa via sia il giovane pirata che Hyogoro. Il vecchio oyabun spiega a Rufy i dettagli sul potere dell'Haki dell'Armatura, capace di distruggere dall'interno gli oggetti o i corpi avversari. Mentre Rufy continua a scappare da Big Mom, facendo distruggere la prigione, Queen si risveglia e architetta un piano per fermare l'Imperatrice. Grazie alla conformazione di Udon, Queen riesce a portare Big Mom in un punto e la attacca con una Brachio Bomb, colpendola alla testa.

L'imperatrice rimane momentaneamente tramortita, ma successivamente recupera la memoria, ricordandosi anche di Queen. La ciurma di Kaido, spaventata, è ormai terrorizzata, ma Lin Lin cadea terra svenuta. Il braccio destro di Kaido approfitta del momento per legare l'avversaria con tantissima agalmatolite e ordina a tutti di portarla subito ad Onigashima. Intanto, nella prigione, Rufy si prepara a distruggere il luogo. ONE PIECE tornerà settimana prossima con il capitolo 948.