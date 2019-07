ONE PIECE: il capitolo 948 mostra finalmente il personaggio misterioso

Il caos nella prigione di Udon sembra non volersi fermare. Negli scorsi capitoli di ONE PIECE, in seguito all'esecuzione di Yasuie, si è scatenato il caos all'interno della prigione, con Queen e Rufy che si sono quasi scontrati, per essere poi interrotti dall'arrivo di Big Mom. Ora che tutti i pezzi grossi se ne sono andati, Rufy si scatena.

Il capitolo 948 di ONE PIECE dà innanzitutto inizio ad una nuova mini avventura, dove stavolta vediamo protagonista i pirati Fire Tank di Capone Bege e sua moglie Chiffon. Il titolo della storia di questa settimana invece è "La presentazione di Kawamatsu il Kappa" e, come si può capire, solleverà finalmente il velo sulle misteriose sembianze del prigioniero.

Rufy, nella prigione di Udon, stavolta ha campo libero e continua a tartassare i carcerieri di Queen per imparare a usare il Ryou e l'Haki. Tuttavia, alcuni dei prigionieri intervengono e cercano di bloccare il capitano, ormai stanchi del trambusto e delle lotte sull'isola. Intervengono però prima Chopper e O-Kiku, arrivati al centro della prigione, e poi il misterioso figuro di Kawamatsu che, dopo aver estratto una spada, si lancia in un attacco contro alcuni carcerieri.

Riconosciuto da Kiku e Raizo, si conferma essere un ex yokozuna ed uno dei Nove Foderi Rossi al servizio del clan Kozuki. Riunitisi tutti al centro dell'arena, il gruppo formato da Rufy, Chopper, Kiku, Hyogoro, Raizo e Kawamatsu si rivela a tutti e decide di conquistare la fiducia dei prigionieri mettendo KO tutti i membri della ciurma di Kaido. In questo modo, il clan Kozuki ritroverà una parte di esercito che possa permettere il sovvertimento dell'attuale governo di Wanokuni.

La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa. Il manga di Eiichiro Oda tornerà su Weekly Shonen Jump #34.