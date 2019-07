ONE PIECE: il capitolo 949 non uscirà nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump

Il numero di questa settimana di Weekly Shonen Jump è stato anticipato a venerdì, rispetto alla solita uscita domenicale, a causa della concomitanza con una festività giapponese. L'annuncio non riguarda però tutte le opere presenti nella rivista, che salteranno così una settimana di pubblicazione. Tra queste troviamo anche il manga di ONE PIECE.

Con la scoperta di nuovi ed importanti dettagli della trama di ONE PIECE e con l'inizio delle puntate dell'anime dedicate all'arco narrativo di Wano, i fan della serie potranno comunque consolarsi così per la mancata pubblicazione del capitolo 949 di una delle opere più longeve di sempre.

Purtroppo, per scoprire quale sarà l'esito della rivolta dei prigionieri, si dovrà aspettare fino al prossimo 21 luglio, giornata in cui vedremo il reale valore di O-kiku, Hyogoro e Raizo, pronti ad ispirare gli altri detenuti della prigione di Kaido a combattere per la propria libertà. Il personaggio che ha lottato insieme ad Oden è stato protagonista di una nostra notizia, dopo che si è scoperto essere il primo samurai transgender di ONE PIECE.

Siamo sicuri che i prossimi capitoli del manga saranno ricchi di azione e colpi di scena, come tutti quelli facenti parte dell'ultima saga dell'opera creata da Eiichiro Oda, vincitore di un Guinness World Record per il maggior numero di copie vendute.