ONE PIECE: il capitolo 952 mostra le forze che attenteranno alla vita di Kaido

Da quando è arrivato nel Nuovo Mondo, Monkey D. Rufy ha avuto a che fare con avversari esponenzialmente più forti rispetto a quelli della prima parte della Grand Line. Ora ci sono gli imperatori e uno di questi è l'avversario principale di questa saga di ONE PIECE, Kaido delle Cento Bestie. Quali sono le forze alleate che si stanno radunando?

Nel capitolo 952, mentre su Onigashima continua lo scontro tra Kaido e Big Mom, sull'isola principale di Wanokuni Rufy e gli altri preparano il loro esercito per potersi confrontare al meglio con la ciurma delle Cento Bestie. ONE PIECE ci ha già presentato diversi personaggi potenti su questa nuova tappa del viaggio verso il tesoro di Roger, ma finora mancavano i numeri costituiti dai samurai.

Con la presa di possesso della prigione di Udon, Rufy e gli altri membri del clan Kozuki sono riusciti ad ottenere la fiducia di migliaia di samurai, rinfoltendo quindi il loro esercito. Queste nuove truppe saranno di fondamentale importanza per l'assalto a Onigashima che avverrà durante il Festival del Fuoco da qui a qualche giorno, anche se ora rimane il problema di come armarli e di come trasportarli sull'altra isola.

Le nuove armate sono composte precisamente da 3.500 uomini, che si vanno ad aggiungere a quelli che già erano liberi sull'isola e che sicuramente parteggeranno per il protagonista di ONE PIECE. Il prossimo capitolo del manga di Eiichiro Oda arriverà domenica sera su Weekly Shonen Jump e su MangaPlus.