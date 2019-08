ONE PIECE: nel capitolo 953 viene svelato il passato di un personaggio

Eiichiro Oda ci sta regalando tante emozioni in questa nuova saga di ONE PIECE. L'isola di Wanokuni per ora è un ritrovo di tanti personaggi vecchi e nuovi, molti dei quali sono ancora da analizzare ed approfondire, come succede nel capitolo 953 di questa settimana dove stavolta il mangaka si concentra su due personaggi introdotti di recente.

Continuano le miniavventure di Bege e la sua ciurma anche in questo capitolo di ONE PIECE. Dopo aver deciso di raggiungere Laura, Capone Bege assalta una nave nemica e la prende, decidendo come obiettivo di dirigersi verso l'isola di Thriller Bark. Intanto, il capitolo 953 di ONE PIECE si apre con un flashback di quando Kawamatsu scopre che Hiyori si è allontanata.

Nel presente, a Ringo, Gyukimaru è ferito e sta correndo via dal luogo dell'agguato delle truppe di Kaido, ma le chiazze di sangue che lascia sono troppo evidenti e Zoro riesce a inseguirlo con facilità. Al ponte dei banditi, Kawamatsu e Hiyori si trovano ancora lì in zona e si incamminano mentre il kappa narra la storia di quel luogo, un tempo feudo del daimyo del clan Shimotsuki.

Kawamatsu inizia a parlare del perché la terra di Ringo viene continuamente depredata e del suo primo incontro con Onimaru, volpe del deceduto Ushimaru Shimotsuki. Kawamatsu si dirige verso le tombe del clan a Ringo, incontrando questa volpe ferita. Dopo averla fatta rifocillare, decide di prendere le spade da tutte le tombe dei samurai in zona per nasconderle e conservarle per tredici anni in attesa che Kin'emon e gli altri tornino per far partire la guerra con Kaido.

Per difendere il posto, Kawamatsu si maschera e si fa chiamare Gyukimaru, il bandito del ponte, e la volpe lo aiuta nella difesa. Tornando nel presente, Kawamatsu e Hiyori arrivano alla tomba principale e raggiungono Zoro. Entrando all'interno, trovano tutte le spade ancora nascoste lì e anzi ulteriormente aumentate, mentre il kappa comunica a Kin'emon di raggiungerli. Nascosto, il bandito Gyukimaru abbandona la sua forma e torna ad essere la volpe Onimaru, che si allontana dal posto, felice.

Sul finale, Hiyori propone a Zoro uno scambio: lo spadaccino lascerà Shusui su Wanokuni mentre riceverà la meitou Enma, l'unica spada che si dice sia stata in grado di ferire Kaido. ONE PIECE tornerà la prossima settimana.