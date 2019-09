ONE PIECE: il capitolo 956 ci offre un nuovo panorama sul mondo piratesco

Eiichiro Oda ha terminato il secondo atto di Wanokuni, e ci regala così su ONE PIECE un capitolo 956 di intermezzo prima della terza fase. Vediamo insieme cosa è successo.

"Notizie importanti!", titolo del capitolo 956 di ONE PIECE che può riassumere perfettamente tutto ciò che succede. Oda non si accontenta di mostrarci uno o due scenari, bensì ci porta in tanti posti del globo piratesco dove avvengono le avventure di Rufy.

Mentre Bege sembra aver saputo che Laura ha finalmente trovato un marito, sull'Isola degli Uomini Pesce vediamo una riunione tra Shirahoshi, il re tritone Nettuno e Garp. Il Reverie è finito, ma mentre la pace ha continuato a regnare non senza sforzi, Garp racconta a Nettuno ciò che si è scatenato da questa riunione dei re di ogni paese.

Tornando indietro con l'orologio, Oda ci porta alla redazione di We News, il cui capo è Morgans. Le notizie arrivano a profusione e sono tutte importantissime. Morti, caos, killer da scovare eccitano Morgans che dà ordini ai suoi, ma riceve anche una lettera del Governo Mondiale per insabbiare una notizia. Dopo aver steso un agente infiltrato del Governo, Morgans rivela prima di tutto di essere un giornalista e sposta la base per non farsi trovare. Contemporaneamente, Wapol li contatta e rivela di avere informazioni succose.

I giornali si spargono su tutto il mondo, portando le intemperie create dal Reverie, più una nuova notizia che riguarda Sabo che manda nel panico Dragon, Ivankov e il resto dell'Armata Rivoluzionaria. La notizia di Sabo conquista molti personaggi, tra cui il fratello del regno di Goa ma anche Makino, disperata nel suo locale chiuso mentre legge la notizia. Anche Dadan si dispera per la notizia riportata sul giornale, avendo tra l'altro scoperto da poco che Sabo era ancora vivo.

A Impel Down, Doflamingo è divertito dal corso degli eventi, mentre su Beehive Barbanera prepara la sua flotta per raggiungere alcune persone prima dei marine. In un luogo in mare, Koby riceve informazioni da Wanokuni da parte di X-Drake, che fa parte di una squadra segreta della marina chiamata SWORD. Questi comunica a Koby che Big Mom e Kaido si sono alleati, portando ancora più scompiglio nei piani della marina, già a corto di uomini per gestire tutte le crisi globali che si sono scatenate negli scorsi giorni. Inoltre, avvisa della permanenza di Rufy in prigione e della presenza sull'isola della CP0.

Koby rivela di starsi dirigendo a Nyogashima, isola delle amazzoni per arrestare Boa Hancock. Gran parte del mondo è contenta di alcune nuove scelte come quella di spezzare l'alleanza con i pirati e soprattutto la dismissione della Flotta dei Sette: Buggy, Mihawk, Weeble e Hancock sono circondati dalla marina, sia nel nuovo che nel vecchio mondo. Ma, come ammette nell'ultima tavola Hancock, loro sono stati scelti come membri della Flotta dei Sette perché sono forti.

Tantissimi i personaggi di ONE PIECE apparsi e che sicuramente torneranno a dire la loro nella saga dopo queste ultime scottanti rivelazioni sugli eventi che stanno accadendo nel mondo. ONE PIECE torna col capitolo 957 la prossima settimana su Weekly Shonen Jump con pagina a colori e copertina.