ONE PIECE, il capitolo 957 è al primo posto delle tendenze italiane!

Già da questa mattina, dal momento del rilascio degli spoiler del capitolo 957 di ONE PIECE, il web è in fermento. Per la prima volta, dopo tanto tempo, infatti, un fumetto di origine nipponica riesce a raggiungere il primo posto tra le tendenze in Italia.

Quello che sembra essere un fattore di poco conto, in realtà nasconde un significato ben più grande, poiché fornisce un'idea della grandissima community italiana dedicata al capolavoro di Eichiro Oda. E ci voleva la taglia degli Imperatori per innalzare di numeri spaventosi il trend di un prodotto di massa come ONE PIECE, saldo nelle tendenze dei social network come Twitter.

Infatti, il manga di Oda sensei è riuscito a raggiungere un indice di popolarità spaventoso in tutto il mondo, e il nostro Paese, con i suoi 45 mila tweet, è solo uno dei tanti che non riesce a smettere di commentare il capitolo 957. Ancora una volta, ONE PIECE si conferma il fumetto nipponico più popolare in Italia, non solo in termini di vendite, ma anche e soprattutto come titolo più discusso dell'interno panorama fumettistico nostrano. Un traguardo non da poco, che sancisce l'impegno di Eichiro Oda come un maestro anche dell'Occidente.

E voi, invece, cosa ne pensate del trend che è riuscito a raggiungere il fumetto in meno di 5 ore dall'uscita degli spoiler dell'ultimo capitolo? Fateci cosa ne pensate a riguardo con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ammirato la bellissima cover del Volume 94.