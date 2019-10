ONE PIECE: nel capitolo 958 si torna su Wanokuni con l'atto tre della saga

Cosa avrà preparato Eiichiro Oda dopo due capitoli di ONE PIECE dove abbiamo scoperto di tutto e di più, dall'eliminazione della Flotta dei Sette al passato del mondo con alcuni dei suoi pirati più terribili? Attenzione spoiler dal prossimo paragrafo sul capitolo 958 di ONE PIECE.

Mentre Bege e Chiffon arrivano al porto, scoprono che Laura si è diretta a Dressrosa pochi giorni prima. È così che parte il capitolo 958 di ONE PIECE, con la nuova miniavventura di Bege e la sua ciurma su nel porto di un'isola sconosciuta. Anche il resto del capitolo ruota intorno a un porto, il "Porto promesso" che fa da titolo proprio alla nuova storia preparata da Oda questa settimana.

Mentre Oden si dileggia con la ciurma di Roger durante una festa, il futuro shogun di Wanokuni menziona come soltanto il clan Kozuki possa prendersi carico dei problemi dell'isola, tra cui il suo cronico isolazionismo che sembra avere radici profonde, misteriose e lontane. Con questo discorso in flashback si chiude definitivamente l'intermezzo e si apre l'atto tre di Wanokuni.

Al porto di Hakumai, Orochi sta salpando per Onigashima in vista del festival del fuoco notturno, mentre Kyoshiro è stato incaricato di fare da guardia alla capitale. Proprio in quest'ultimo luogo intanto la popolazione è in festa: canti, balli e sake a fiumi fanno rallegrare gli abitanti. Ma all'orizzonte ci sono nubi tempestose, col porto Tokage afflitto da una violenta pioggia che crea un paesaggio infernale di fronte ai Nove Foderi Rossi.

Segni di attacco, nessun uomo o nave e i lumacofoni portatili non funzionano. Gli ex servitori di Oden Kozuki sono disperati mentre cercano di contattare Rufy e gli altri, senza però ricevere notizie. Mentre Inuarashi tenta di rendere servibile una piccola scialuppa, lo scenario si sposta a Onigashima, dove un Orochi sorridente è circondato dal suo harem. Lo shogun ha ideato un piano che ha perpetrato la notte prima e che sembra abbia fatto deragliare la strategia degli assalitori.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana, pertanto tornerà col capitolo 959 su Weekly Shonen Jump numero 47.