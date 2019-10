ONE PIECE: nel capitolo 959 un pensieroso Luffy parla di Jinbe

E mentre le sale cinematografiche italiane si preparano per accogliere l'uscita di One Piece: Stampede, nuovo e ultimo film uscito in Giappone, i nuovi capitoli del manga e le puntate dell'anime televisivo continuano come sempre in modo regolare, portando avanti l'arco narrativo di Wanokuni.

A proposito del manga, proprio nell'ultimo capitolo, il 959 intitolato "Samurai", uscito la scorsa settimana, si è tornati a parlare di un personaggio che non si vedeva e non veniva menzionato ormai da molto tempo: Jinbe.

Infatti, mentre i nostri eroi si stanno preparando per la guerra che li vedrà opporsi a Kaido e Orochi, Luffy si perde in un attimo di riflessione, molto breve, in cui parla proprio dell'uomo pesce, l'ultimo in ordine di tempo a essersi unito alla sua ciurma, rivelandosi preoccupato per il fatto che Big Mom sia giunta sull'isola mentre di Jinbe non vi è ancora nessuna notizia, proprio quando aveva deciso di unirsi a loro.

Ricordiamo di come quest'ultimo, a Whole Cake Island, sia voluto rimanere indietro per rallentare l'imperatrice e la sua ciurma, così da permettere a Luffy e compagni di fuggire. In quel momento Jinbe aveva comunicato di aver risolto ciò che doveva risolvere e di esser pronto a unirsi ai Mugiwara.

Quando nell'ultimo capitolo Cappello di paglia esprime i suoi pensieri a voce alta a rispondergli c'è Zoro. Questi gli dice che se Jinbe è ancora vivo, quando li raggiungerà lì sull'isola dei samurai, loro lo accoglieranno come nuovo membro della ciurma. E mentre il secondo di Luffy ne ipotizza anche una possibile prematura dipartita, di tutt'altro avviso è il suo capitano che invece afferma con convinzione che Jinbe è vivo e che presto li raggiungerà.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Luffy o avete qualche dubbio come Zoro? Fatecelo sapere nei commenti.



