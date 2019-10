ONE PIECE: il capitolo 959 ci svela il genio di Orochi

Per due settimane, gli appassionati lettori di ONE PIECE hanno teorizzato sugli scenari che hanno creato gli eventi visti nel capitolo 958 di ONE PIECE. I Nove Foderi Rossi rimangono spiazzati da ciò che hanno davanti, mentre lo shogun Orochi se la ride. Adesso Oda ci rivela cos'è successo nelle notti precedenti l'assalto.

La storia di questa settimana di Eiichiro Oda ci riporta finalmente su Wanokuni, dopo la pausa occorsa a ONE PIECE nel numero precedente di Weekly Shonen Jump. "Samurai" è il titolo del capitolo 959, con Bege e Chiffon giunti su Dressrosa per trovare Laura. A Wanokuni invece veniamo riportati a due giorni prima della battaglia, con una serie di flashback che ci mostrano gli eventi intercorsi.

Le navi sono in fase di costruzione, le armi distribuite regolarmente a tutti i guerrieri e l'organizzazione prosegue. Nel Villaggio di Amigasa, Hitetsu dona alcune armature kabuto a Rufy e compagni, con il capitano, Chopper e Brook che la indossano in una splendida tavola. Dopo un breve battibecco tra Sanji e Zoro, ci vengono presentati anche i tre moschettieri di Inuarashi e la discussione su come giungere a Onigashima. Rufy invece, sul bordo del promontorio, osserva il mare chiedendosi perché Big Mom sia arrivata sull'isola mentre Jinbe ancora si deve far vedere.

Oda poi ci porta ai bordi della Capitale dei Fiori, con Holdem che cerca i ladri che hanno razziato le piantagioni. Mentre interroga alcuni uomini, O-Tsuru interviene per cercare di arginare la rabbia dei pirati di Kaido; tuttavia, la popolazione si ribella al tentativo eroico della donna, decidendo di prendersi la colpa del furto per proteggere lei e i samurai. Come esito, Rasetsu viene rasa al suolo e i suoi abitanti massacrati.

Sulla spiaggia di Kuri, la notte prima dell'assalto, le truppe volanti di Kaido scovano la Thousand Sunny e fanno esplodere la cava. Orochi invece pianifica la distruzione di tutti i ponti che collegano le varie zone di Wanokuni, impedendo quindi i movimenti alle truppe nemiche. Grazie a ciò, i piani dei protagonisti di ONE PIECE sono deragliati, lasciando soli i Nove Foderi Rossi. Questi ultimi decidono comunque di andare a Onigashima poiché è la loro ultima possibilità, rifiutando di ritirarsi e vivere una vita nel disonore.

Le ultime pagine danno però inizio a un flashback ulteriore, stavolta ambientato 39 anni prima e incentrato sulla figura di Oden Kozuki. ONE PIECE 959 sarà pubblicato in inglese ufficialmente su MangaPlus a partire da domenica 20 ottobre alle 22:00.