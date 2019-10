ONE PIECE: il capitolo 960 ci fa esplorare il passato di Wanokuni e del suo shogun

Eiichiro Oda ci ha fatto entrare da poco nella terza fase di Wanokuni, con la presentazione di alcuni eventi che porteranno all'invasione di Onigashima e la battaglia con Kaido. Tuttavia, dopo solo poche pagine, il capitolo 959 di ONE PIECE ci fa transitare in un flashback che all'apparenza sarà lungo e sarà incentrato sulla figura di Kozuki Oden.

ONE PIECE capitolo 960 parte con le nuove miniavventure di Capone Bege, alla ricerca di Laura, sorella della moglie Chiffon. Si aggira per Dressrosa travestito, mentre chiede ai passanti se hanno visto la ragazza. Alle spalle si possono notare i primi nuovi monumenti dell'isola, come la statua dedicata a Rufy e quella ad Usopp.

Dalla pagina successiva si torna però alla vecchia Wanokuni, una distesa verde di alberi con al centro il famoso palazzo della capitale dei fiori. Facciamo subito la conoscenza di Tsuru e Kinemon, amici d'infanzia con la prima che lavora in un locale e viene costantemente derubata dal ragazzo, membro di una banda di banditi. Proprio quest'ultimo, origliando la conversazione, assale i tre samurai che avevano catturato il cinghiale albino e che potrebbe valere una fortuna.

Arriva poi la presentazione di Sukiyaki Kozuki, padre di Oden che deve assistere al nuovo fallimento di navigare per i mari del ragazzo. Il consigliere elenca tutti i misfatti del futuro shogun, a partire dall'età di un anno, fino ad arrivare alla guerra con la yakuza a nove anni dopo che questi gli hanno negato l'accesso a un casinò. Dopo il lunghissimo elenco, Sukiyaki decide di diseredare il figlio ormai diciottenne.

Nella capitale, Kinemon ha scatenato il caos mentre cerca di raggiungere il suo gruppo, scatenando l'ira della yakuza e di Hyogoro, che comanda di prenderlo e spellarlo vivo. Facciamo anche la conoscenza di Denjiro, il membro sconosciuto dei futuri Nove Foderi Rossi. Sempre nella capitale, ma in un altro luogo, Oden viene beccato a pranzare sulle ossa di un deceduto durante il suo funerale, sfruttando la pira ardente per prepararsi il pranzo.

Nella città si scatena il caos quando arriva il branco di cinghiali venuto a salvare il figlio del capo, il piccolo albino rapito dai tre guerrieri. Oden decide di intervenire e salvare la situazione, affrontando Kinemon per riprendere il cinghiale. ONE PIECE capitolo 960 arriverà su MangaPlus da domenica 27 ottobre.