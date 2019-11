ONE PIECE capitolo 963: Oden affronta il primo imperatore

I flashback attuali di ONE PIECE stanno raccontando la storia di Oden Kozuki, ex shogun di Wanokuni e figura importante per il presente, passato e futuro di tutto il mondo piratesco. Col capitolo 963 infatti si pone un altro passo verso la scoperta dei segreti dell'isola dei samurai e del viaggio con Gol D. Roger.

ONE PIECE 963 torna con la miniavventura di Capone Bege, ancora sull'isola di Dressrosa. Ma dalla seconda pagina torniamo nel passato, con la rivelazione dell'alleanza centenaria tra Zou e Wanokuni. Spinti da questo patto, Inurarashi e Nekomamushi salpano per i mari nell'intento di scoprirne di più, e arrivano su Wanokuni da naufraghi. Salvati da Kawamatsu, il trio viene poi legato e reso bersaglio degli insulti della gente del posto.

Oden interviene e salva i tre, i quali saranno poi fedeli all'uomo. Passano gli anni e, dopo una tentata rapina a Yasuie, il daimyo impone ai furfanti che stanno seguendo il membro del clan Kozuki di diventare dei veri samurai, colti e forti. Dopo tre anni, questo allenamento dà i suoi frutti e vediamo tutti i personaggi seri e in grado di creare fiducia nelle persone del popolo.

Intando, Sukiyaki Kozuki si è ammalato, e il figlio lo incontrerà un'ultima volta mentre Orochi è dietro le quinte ad osservare la scena. Nello stesso anno, giunge voce che una nave pirata enorme si è arenata sulle spiagge nei pressi del porto Itachi. È la Moby Dick di Barbabianca, che, mentre prepara la sua ciurma per ottenere rifornimenti, avverte l'arrivo di qualcuno.

Da lontano, Oden Kozuki sfodera le spade e attacca Barbabianca, chiedendo al pirata baffuto di poter salpare con lui e la sua ciurma. ONE PIECE sarà pubblicato su MangaPlus domenica 24 novembre alle ore 21:00.