ONE PIECE capitolo 966, l'attesa è finita: ora ne sapremo di più sul Re dei Pirati

Se c'è un momento che tutti attendevano con ansia era quello di scoprire la storia di Gol D. Roger, il Re dei Pirati che ha ispirato intere generazioni di ragazzi a prendere il mare per intraprendere la carriera corsara. E lo ha fatto comparendo nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, il 965, dove si preludeva a uno scontro eclatante con Barbabianca.

Ambientato decine d'anni prima del punto in cui siamo ora a Wanokuni, a Gol D. Roger non resta molto da vivere. Proprio per questo il Re dei Pirati in questo capitolo 966 di ONE PIECE mostra parecchio interesse per il samurai Oden. Partendo dall'inizio di questa storia intitolata "Roger e Barbabianca", Chiffon viene catturata da tre marine, mentre tornando al passato si vede il primo scontro tra Oden e la ciurma del Re dei Pirati.

Mentre il samurai sferra colpi a destra e a manca, stanno per intervenire Gaban e Rayleigh. Il duo viene però anticipato da Roger in persona che manda dall'altra parte dell'isola il Kozuki. Dopo ciò, è Barbabianca ad entrare in scena e il colpo generato dai due fendenti dei capitani fa tremare tutto l'ambiente circostante. Lo scontro tra le due ciurme andò avanti per 3 giorni e 3 notti di seguito, ma al quarto giorno tutti si calmarono.

Teach, Shanks e Buggy si squadrano, e sembra che il futuro Barbanera non abbia bisogno di dormire. Intanto, Roger, Barbabianca e Oden parlano della rotta maggiore e di quest'ultima isola misteriosa che, secondo il Re dei Pirati, non è mai stata esplorata e permetterà davvero di dire di aver esplorato il mondo intero.

Il problema è che per trovarla vanno decifrati i quattro Poneglyph, ma nessuno può a causa del Governo Mondiale che ha bandito anni prima la lingua in cui sono scritti. Roger chiede a Barbabianca di prestargli Oden per un anno in occasione di questo viaggio. Dopo una discussione, Oden si avventura con questi nuovi compagni e viene rivelato che a Roger manca un solo anno di vita.

Su un'isola nel cielo trovano un'enorme campana d'oro di cui Roger avverte la "voce" e obbliga Oden a scrivere le informazioni con la lingua dei Poneglyph: l'isola è Skypiea. ONE PIECE sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica sera prima della pausa di Weekly Shonen Jump.