ONE PIECE capitolo 981: caos, musica e mazzate a Onigashima

ONE PIECE è entrato nella terza fase di Wanokuni già da un po'. Dopo averci narrato la storia di Kozuki Oden, i suoi fidi samurai si sono diretti a Onigashima senza non pochi problemi ma alla fine sono riusciti a mettere in atto il loro piano. Naturalmente, quando c'è Rufy e la sua ciurma di mezzo, qualcosa deve sempre andare storto.

Nelle scorse settimane, intermezzate dalle pause di Eiichiro Oda, Weekly Shonen Jump ha pubblicato i capitoli di ONE PIECE con la lotta a Onigashima. Inevitabilmente Rufy ha già rovinato tutto e a lui si è accodato anche Zoro. Il duo ha dovuto affrontare Apoo e si è trovato in difficoltà fino all'intervento di Kidd.

Con ONE PIECE 981 si riprende la lotta con il nemico che ha dalla sua degli attacchi musicali imprevedibili. Il terzetto è così costretto a scappare dall'area in compagnia di Killer che spiega qual è la vera natura del potere di Apoo. Interviene però anche il primo numbers della serie, Haccha, un gigante dotato di una mazza che inizia a sferrare a destra e a manca.

Intanto anche Kinemon e gli altri membri dei Mugiwara proseguono nella loro marcia verso il palazzo di Kaido. La piantina che possiedono è però vecchia e non riportava il nuovo quartiere dei piaceri costruito da Black Maria. Tutti i soldati si gettano in acqua appena una figura misteriosa dietro delle porte di carta inizia a chiedersi cosa sia quel baccano di fuori. Gli unici a rimanere allo scoperto sono i ragazzi dei Mugiwara col loro Brachio Tank e in particolare Chopper, con la testa di fuori, incrocia lo sguardo con Big Mom.

Nella fase finale di ONE PIECE 981 arriva senza dubbio una sorpresa: i pirati dell'imperatrice stanno risalendo ancora la cascata, decisi a vendicarsi di Rufy ma anche chiedendosi il perché dell'alleanza con Kaido. Quando arrivano in cima trovano una nuova amara sorpresa: ad attenderli c'è Marco la Fenice che grazie al suo potere fa ricascare la nave nelle acque di Wanokuni. L'ex pirata di Barbabianca è accompagnato da Nekomamushi e Izo, nuovamente alla ribalta. ONE PIECE continuerà la prossima settimana con il capitolo 982.