ONE PIECE: il capitolo 984 si concentra su Yamato, rivelata la sua affiliazione

Eiichiro Oda ha inserito nella saga di Wanokuni che sta tenendo ora banco in ONE PIECE una pletora di personaggi nuovi, facendone riunire anche di vecchi. Tra segreti dell'isola, segreti del mondo e una battaglia che sarà destinata a cambiare il futuro di ogni pirata e marine, tutti i riflettori sono puntati su Yamato.

Dopo essere stato menzionato per diversi capitoli dal padre Kaido, ONE PIECE 983 ci presentò Yamato, un figuro che indossava una maschera hannya e aveva dei lunghi capelli chiari. Dopo aver steso in un colpo Ulti, si prese sottobraccio Rufy perché voleva parlare con lui. Ma è nel capitolo pubblicato domenica su MangaPlus, il 984, che siamo venuti a scoprire davvero chi è Yamato.

In ONE PIECE 984, dopo una breve scaramuccia, Yamato convince Rufy a parlare per alcuni minuti. Il personaggio assistette venti anni prima alla morte di Oden Kozuki e ne rimase affascinato, decidendone di incarnare spirito e sogni. È proprio così, quindi almeno in parte le teorie su Yamato e Oden dei fan erano state giuste. Yamato è quindi un alleato di Oden e verosimilmente di tutta la fazione dei samurai di Wanokuni e nemico del padre.

Verosimilmente, Rufy accetterà l'aiuto di questo personaggio: li vedremo combattere fianco a fianco in ONE PIECE contro Kaido?