ONE PIECE capitolo 985: Kaido è pronto a sconvolgere il mondo

Le forze di entrambe le fazioni sono dispiegate. Ognuno ha chiari i propri obiettivi. Con Kaido da una parte e Rufy dall'altra, Eiichiro Oda sta per portare ONE PIECE in una nuova era. E la sua destinazione finale dipenderà unicamente dal vincitore della grande guerra di Onigashima.

ONE PIECE 985 si apre con copertina e pagine a colori per festeggiare il ventitreesimo anniversario del manga. Ed Eiichiro Oda sfrutta questo momento per realizzare un capitolo che dà il la ai piani di Kaido e Big Mom.

"Il piano per la nuova Onigashima", questo il titolo di ONE PIECE 985, inizia con un inatteso incontro per i Nove Foderi Rossi. Infatti Raizo, Kawamatsu, Kikunojo e gli altri si trovano difronte il traditore Kanjuro. La prima missione dei Foderi sarà quella di affrontare il vecchio amico insieme ad alcuni dei soldati di Kaido che bloccano l'accesso alla parte centrale di Onigashima. Dopo aver sbeffeggiato Momonosuke, che aveva tentato di fuggire, Kikunojo si lancia all'attacco e intraprende uno scontro con Kanjuro, mentre gli altri partecipano occupandosi degli altri sgherri.

Nel sottotetto, Yamato discute ancora con Rufy e addirittura chiede lui di salire sulla sua nave, ma Rufy si oppone mentre la donna mostra i segni della sua prigionia. Infatti da quando aveva otto anni è costretta a indossare delle manette esplosive che la tengono confinata a Wanokuni. Mentre Rufy pensa di togliergliele, sta per andare in onda una trasmissione con Kaido protagonista.

L'imperatore delle cento bestie si lancia in un discorso con tanti annunci. Dapprima rivela che gli Shichibukai sono stati aboliti, conferma poi l'alleanza con i pirati di Big Mom e la volontà di ottenere le Armi Ancestrali per conquistare il mondo e il One Piece. Kaido però continua a sorprendere, facendo una richiesta ai samurai che sono al servizio di Orochi. Secondo i piani dell'imperatore, Wanokuni diventerà un paradiso per i pirati grazie anche alle armi che vengono lì costruite. Mentre Orochi si infuria, Kaido gli taglia la testa in un istante.

La capitale dei fiori diventerà la nuova Onigashima, mentre Yamato diventerà il suo shogun. Proprio la donna, insieme a Rufy, cade dal sottotetto e vengono entrambi scoperti. Mentre la folla chiama i Tobi Roppo, i due tentano di dirigersi al salvataggio di Momo. ONE PIECE 986 arriverà tra due settimane.