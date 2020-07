ONE PIECE capitolo 986: nel suo nome si dà inizio all'attacco al trono

La pausa di Weekly Shonen Jump ha messo a dura prova i fan di ONE PIECE che purtroppo dovranno adeguarsi ai nuovi ritmi di pubblicazione di autore e rivista, in questo periodo non molto semplice. Tuttavia la pubblicazione numero 35 del famoso magazine ha portato con sé ONE PIECE 986, vediamo cosa è successo.

Mentre Pound viene abbandonato dalle sue figlie su Dressrosa, il capitolo 986 di ONE PIECE inizia con il ritorno di Kin'emon e Denjiro. I due si separano dal gruppo di samurai che guidavano e assistono alla fine di Kanjuro, il loro ex compagno. Insieme al resto dei Nove Foderi Rossi si avviano verso la strada sul retro per raggiungere il palco dove si trova Kaido.

Intanto Kaido ottiene la fiducia dei samurai e del resto delle forze che prima seguivano Orochi senza troppa difficoltà, ottenendo ben 10.000 uomini in più. Mentre Big Mom si gode lo spettacolo, Nami spera che Shinobu sia riuscita ad avvicinarsi a Momonosuke: la kunoichi sta saltando da un tetto all'altro per avvicinarsi al patibolo. Intanto Kaido propone a Momonosuke di mentire: se il bambino affermasse di non essere il figlio di Oden, questi avrà salva la vita.

Sul retro, Rufy e Yamato si stanno ancora facendo strada verso il palco principale e il capitano dei Mugiwara rimuove le manette della donna, facendo attenzione a buttarle via il più lontano possibile in caso debbano davvero esplodere. La carica era però più forte del previsto, molta di più delle normali manette, così il duo viene scaraventato in aria abbattendo diverse pareti e si ritrova così nella piazza principale. Ormai Yamato è decisa ad uccidere il padre, dato che questi non si sarebbe fatto scrupolo nell'uccidere la figlia.

Rufy però la ferma: la battaglia deve essere iniziata dai Nove Foderi Rossi, mentre Momonosuke dichiara che è figlio di Oden e che sarà lui il prossimo shogun di Wanokuni. Mentre inizia a temere per la propria vita, arrivano i suoi fidi generali samurai che fanno irruzione dal retro. Izo disarma King, Queen e Jack sono sorpresi e, al grido di "Snatch", Kin'emon e Denjiro infilzano Kaido con le loro lame. ONE PIECE 987 arriverà la prossima settimana con pagine a colori.